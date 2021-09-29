https://sputnik-georgia.ru/20210929/kto-vyigraet-i-chto-budet-dalshe-prognozy-gruzinskikh-ekspertov-po-vyboram-260026810.html
Кто выиграет и что будет дальше? Прогнозы грузинских экспертов по выборам
Кто выиграет и что будет дальше? Прогнозы грузинских экспертов по выборам
До выборов в органы местного самоуправления в Грузии осталось менее суток 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T18:32+0400
2021-09-29T18:32+0400
2021-10-01T18:11+0400
местные выборы в грузии 2021
аналитика
обзоры
выборы
грузия
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Уже завтра жители 64 городов и районов Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей>>Чего ожидать от предстоящих выборов и как будут развиваться события после дня голосований - Sputnik Грузия выяснял у экспертов.Победа или фиаско власти?Аналитик Вахтанг Дзабирадзе не исключает проведения вторых туров в отдельных избирательных округах страны.В убедительной победе правящей партии на предстоящих местных выборах сомневается эксперт Ника Читадзе. Тем более, с учетом того, что на политическом поле появились новые игроки."Я думаю, что правящей партии будет очень трудно одержать убедительную победу. Потому что ее рейтинг не настолько высокий, как во время предыдущих выборов. Соответственно, здесь можно говорить, что правящей партии будет очень сложно. Тем более, что на политической арене появилась партия Георгия Гахария под названием "Для Грузии". И у нее рейтинг 8-10 процентов. Я думаю, что потенциальные избиратели, которые сейчас на стороне Гахария, они бывшие сторонники, в первую очередь, "Грузинской мечты", - отметил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.Быть или не быть досрочным выборам?Тема досрочных парламентских выборов в Грузии муссируется с ноября 2020 года, когда оппозиция начала акции протеста из-за фальсификации парламентских выборов, что привело страну к политическому кризису.Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии>>В апреле правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала соглашение с оппозицией, согласно которому выборы должны были быть назначены в том случае, если власть не получит поддержки более 43% избирателей на местных выборах. Однако в конце июля, прямо перед началом предвыборной гонки, "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.Эксперт Ника Читадзе считает, что правящей партии будет сложно набрать 43% на предстоящих выборах. Эксперт не исключает, что для этого она будет использовать административный ресурс.Если "Грузинская мечта" сможет набрать 43%, то будет считаться, что она выиграла референдум, отметил в свою очередь Вахтанг Дзабирадзе."Оппозиции следует работать очень осторожно. Если оппозиция вновь хочет выйти на улицу, то результате будет таким же, как и раньше, безусловно, если "Грузинская мечта" не допустит ошибку и попытается использовать силовые методы. Если "Грузинская мечта" встретит акции спокойно, без лишнего драматизма, то эти акции очень скоро завершатся. Поэтому оппозиции нужны правильные расчеты, однако, по-моему, никаких правильных выводов они не сделали с того, что происходило фактически шесть месяцев - с ноября по апрель", - отметил аналитик.В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе уверен, что правящая партия сможет избежать референдума благодаря своей внушительной победе на предстоящих выборах."Я думаю, что "Грузинская мечта" сможет, как минимум, набрать достаточно процентов, чтобы никакого референдума не было. Я сомневаюсь в референдуме. Скорее всего, никакого референдума не будет. Скорее всего будут очередные митинги, опять будут протестовать... Протестного настроения нет, и никто больше на выборы идти не хочет", - отметил Сихарулидзе.Выборы в ТбилисиЕще одна интрига предстоящих выборов – кто же станет мэром столицы Грузии. Согласно рейтингам, первые три строчки занимают действующий мэр Каха Каладзе, лидер ЕНД Ника Меля и экс-премьер Грузии Георгий Гахария.Аналитик Вахтанг Дзабирадзе не исключает проведения второго тура выборов мэра в Тбилиси.Несмотря на высокий рейтинг действующего градоначальника в его победе в первом же туре сомневается эксперт Ника Читадзе."Основные конкуренты - Каладзе и Мелия. Рейтинг немножко выше у Каладзе. Здесь под вопросом стоит его победа в первом туре. Но все же самый высокий рейтинг у Каладзе", - отметил Читадзе.В убедительной победе Каладзе на выборах не сомневается политолог Арчил Сихарулидзе."В Тбилиси будет чистая победа. Каладзе вне конкуренции", - отметил политолог.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/ya-na-vas-nadeyus--saakashvili-obratilsya-k-zhitelyam-gruzii-s-prizyvami-260070259.html
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аналитика, обзоры, выборы, грузия
Кто выиграет и что будет дальше? Прогнозы грузинских экспертов по выборам
18:32 29.09.2021 (обновлено: 18:11 01.10.2021)
До выборов в органы местного самоуправления в Грузии осталось менее суток
Уже завтра жители 64 городов и районов Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Чего ожидать от предстоящих выборов и как будут развиваться события после дня голосований - Sputnik Грузия
выяснял у экспертов.
Победа или фиаско власти?
Аналитик Вахтанг Дзабирадзе не исключает проведения вторых туров в отдельных избирательных округах страны.
"Вторые туры ожидаются там, где у оппозиции есть единые кандидаты. В конечном итоге, я думаю, что в большинстве мажоритарных округам победит "Грузинская мечта". В пропорциональном довольно сложная ситуация... Тут все зависит от того, насколько избиратели будут активными. В основном, имею в виду оппозиционных избирателей. Поскольку "Грузинская мечта" используя разные рычаги, сможет привести своих избирателей к избирательным урнам", - сказал Дзабирадзе интервью Sputnik Грузия.
В убедительной победе правящей партии на предстоящих местных выборах сомневается эксперт Ника Читадзе. Тем более, с учетом того, что на политическом поле появились новые игроки.
"Я думаю, что правящей партии будет очень трудно одержать убедительную победу. Потому что ее рейтинг не настолько высокий, как во время предыдущих выборов. Соответственно, здесь можно говорить, что правящей партии будет очень сложно. Тем более, что на политической арене появилась партия Георгия Гахария под названием "Для Грузии". И у нее рейтинг 8-10 процентов. Я думаю, что потенциальные избиратели, которые сейчас на стороне Гахария, они бывшие сторонники, в первую очередь, "Грузинской мечты", - отметил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия
.
Быть или не быть досрочным выборам?
Тема досрочных парламентских выборов в Грузии муссируется с ноября 2020 года, когда оппозиция начала акции протеста из-за фальсификации парламентских выборов, что привело страну к политическому кризису.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала соглашение с оппозицией, согласно которому выборы должны были быть назначены в том случае, если власть не получит поддержки более 43% избирателей на местных выборах. Однако в конце июля, прямо перед началом предвыборной гонки, "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.
Эксперт Ника Читадзе считает, что правящей партии будет сложно набрать 43% на предстоящих выборах. Эксперт не исключает, что для этого она будет использовать административный ресурс.
"Грузинская мечта" будет всячески стараться не проводить досрочные выборы, потому что она будет всячески стараться сохранить власть, как минимум до 2024 года. Оппозиция в этом случае будет усердно работать с дипломатическим корпусом, чтобы со своей стороны дипломатический корпус оказал влияние на "Грузинскую мечту", ну и конечно не исключены акции и выступления", - отметил Читадзе.
Если "Грузинская мечта" сможет набрать 43%, то будет считаться, что она выиграла референдум, отметил в свою очередь Вахтанг Дзабирадзе.
"Оппозиции следует работать очень осторожно. Если оппозиция вновь хочет выйти на улицу, то результате будет таким же, как и раньше, безусловно, если "Грузинская мечта" не допустит ошибку и попытается использовать силовые методы. Если "Грузинская мечта" встретит акции спокойно, без лишнего драматизма, то эти акции очень скоро завершатся. Поэтому оппозиции нужны правильные расчеты, однако, по-моему, никаких правильных выводов они не сделали с того, что происходило фактически шесть месяцев - с ноября по апрель", - отметил аналитик.
В свою очередь, политолог Арчил Сихарулидзе уверен, что правящая партия сможет избежать референдума благодаря своей внушительной победе на предстоящих выборах.
"Я думаю, что "Грузинская мечта" сможет, как минимум, набрать достаточно процентов, чтобы никакого референдума не было. Я сомневаюсь в референдуме. Скорее всего, никакого референдума не будет. Скорее всего будут очередные митинги, опять будут протестовать... Протестного настроения нет, и никто больше на выборы идти не хочет", - отметил Сихарулидзе.
Выборы в Тбилиси
Еще одна интрига предстоящих выборов – кто же станет мэром столицы Грузии. Согласно рейтингам, первые три строчки занимают действующий мэр Каха Каладзе, лидер ЕНД Ника Меля и экс-премьер Грузии Георгий Гахария.
Аналитик Вахтанг Дзабирадзе не исключает проведения второго тура выборов мэра в Тбилиси.
"Реальными конкурентами, как видно, будут Каладзе и Мелия. Посмотрим, что сделает Гахария. Не исключено, что Гахария сможет забрать довольно большое количество голосов, однако, на данном этапе, я сомневаюсь, что он сможет заменить Мелия. Более реальной мне кажется борьба Каладзе и Мелия во втором туре", - сказал Дзабирадзе.
Несмотря на высокий рейтинг действующего градоначальника в его победе в первом же туре сомневается эксперт Ника Читадзе.
"Основные конкуренты - Каладзе и Мелия. Рейтинг немножко выше у Каладзе. Здесь под вопросом стоит его победа в первом туре. Но все же самый высокий рейтинг у Каладзе", - отметил Читадзе.
В убедительной победе Каладзе на выборах не сомневается политолог Арчил Сихарулидзе.
"В Тбилиси будет чистая победа. Каладзе вне конкуренции", - отметил политолог.
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