https://sputnik-georgia.ru/20210929/oppozitsiya-ne-povtorit-proshlykh-oshibok-na-etikh-vyborakh---lider-end-260013035.html

Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД

Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД

К этим выборам оппозиция пришла более сплоченной и подготовленной, поэтому уверена в успехе, считают лидеры 29.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-29T19:22+0400

2021-09-29T19:22+0400

2021-09-29T19:22+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Выборы 2 октября завершатся победой оппозиции - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы и в Грузии появится коалиционное правительство - таким был лейтмотив совместной пресс-конференции лидеров оппозиции за три дня до выборов.Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия уверен, что большинство граждан Грузии в ожидании перемен. По его словам, если сравнивать с парламентскими выборами 2020 года, оппозиция стала сплоченнее и не повторит прошлых ошибок.Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября>>По словам лидера партии "Дроа" Элене Хоштария, с ней связываются десятки людей, которые говорят о готовности защищать свои голоса. Как отметила политик, оппозиция технически сегодня лучше подготовлена к борьбе с фальсификацией."Мы знаем все механизмы фальсификации выборов. То, как бороться с так называемыми "каруселями", с регистраторами, системой маркировки. На данный момент мы не будет говорить об этом. Поэтому политически и технически, мы лучше готовы к этим выборам. "Грузинская мечта" попытается? - да. У нее это получится? - нет", - заявила Хоштария.Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы>>Лидеры оппозиции коснулись и темы возможного возвращения в страну третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Ники Мелия, у него есть информация о возможном помиловании Саакашвили президентом Саломе Зурабишвили. Поэтому, сказал он, "Грузинская мечта" обратилась к нескольким прокурорам, чтобы сфабриковать новые дела против экс-президента."Чтобы перестраховаться, они придумывают новые уголовные дела. Они ведут себя нерационально", - заключил Мелия.Лидеры оппозиции также исключили возможную коалицию с "Грузинской мечтой" в случае появления такой возможности.В свою очередь лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе подчеркнул, что он исключает сотрудничество не только с правящей партией, но и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Объяснил Джапаридзе свою позицию просто - не хочет иметь дело с лжецами."О сотрудничестве с "Грузинской мечтой" и с Гахария не может быть и речи. Не потому, что мне они не нравится, что ими совершено немало ошибок, в том числе преступлений за время пребывания у власти, а потому что эти люди просто лжецы", - сказал Джапаридзе.По словам лидеров оппозиции, они признают выборы действительными, если абсолютное большинство международных наблюдателей скажет, что они были демократическими и соответствовали западным стандартам.Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, местные выборы, оппозиция