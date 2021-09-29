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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210929/oppozitsiya-ne-povtorit-proshlykh-oshibok-na-etikh-vyborakh---lider-end-260013035.html
Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД
Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД
К этим выборам оппозиция пришла более сплоченной и подготовленной, поэтому уверена в успехе, считают лидеры 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T19:22+0400
2021-09-29T19:22+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Выборы 2 октября завершатся победой оппозиции - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы и в Грузии появится коалиционное правительство - таким был лейтмотив совместной пресс-конференции лидеров оппозиции за три дня до выборов.Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия уверен, что большинство граждан Грузии в ожидании перемен. По его словам, если сравнивать с парламентскими выборами 2020 года, оппозиция стала сплоченнее и не повторит прошлых ошибок.Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября&gt;&gt;По словам лидера партии "Дроа" Элене Хоштария, с ней связываются десятки людей, которые говорят о готовности защищать свои голоса. Как отметила политик, оппозиция технически сегодня лучше подготовлена к борьбе с фальсификацией."Мы знаем все механизмы фальсификации выборов. То, как бороться с так называемыми "каруселями", с регистраторами, системой маркировки. На данный момент мы не будет говорить об этом. Поэтому политически и технически, мы лучше готовы к этим выборам. "Грузинская мечта" попытается? - да. У нее это получится? - нет", - заявила Хоштария.Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы&gt;&gt;Лидеры оппозиции коснулись и темы возможного возвращения в страну третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Ники Мелия, у него есть информация о возможном помиловании Саакашвили президентом Саломе Зурабишвили. Поэтому, сказал он, "Грузинская мечта" обратилась к нескольким прокурорам, чтобы сфабриковать новые дела против экс-президента."Чтобы перестраховаться, они придумывают новые уголовные дела. Они ведут себя нерационально", - заключил Мелия.Лидеры оппозиции также исключили возможную коалицию с "Грузинской мечтой" в случае появления такой возможности.В свою очередь лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе подчеркнул, что он исключает сотрудничество не только с правящей партией, но и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Объяснил Джапаридзе свою позицию просто - не хочет иметь дело с лжецами."О сотрудничестве с "Грузинской мечтой" и с Гахария не может быть и речи. Не потому, что мне они не нравится, что ими совершено немало ошибок, в том числе преступлений за время пребывания у власти, а потому что эти люди просто лжецы", - сказал Джапаридзе.По словам лидеров оппозиции, они признают выборы действительными, если абсолютное большинство международных наблюдателей скажет, что они были демократическими и соответствовали западным стандартам.Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, оппозиция

Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД

19:22 29.09.2021
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© photo : Nika Melia / FBНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo : Nika Melia / FB
К этим выборам оппозиция пришла более сплоченной и подготовленной, поэтому уверена в успехе, считают лидеры
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Выборы 2 октября завершатся победой оппозиции - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы и в Грузии появится коалиционное правительство - таким был лейтмотив совместной пресс-конференции лидеров оппозиции за три дня до выборов.
Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия уверен, что большинство граждан Грузии в ожидании перемен. По его словам, если сравнивать с парламентскими выборами 2020 года, оппозиция стала сплоченнее и не повторит прошлых ошибок.
Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября>>

"Оппозиция на этот раз не повторит многих прошлых ошибок. К этим выборам мы стали сплоченнее. Мы больше не боремся друг с другом на разных платформах. Наше сегодняшнее мероприятие подтверждение этому... Мы предлагаем избирателям многообразие, а не одну партию после ухода Бидзины Иванишвили", - сказал Мелия.

По словам лидера партии "Дроа" Элене Хоштария, с ней связываются десятки людей, которые говорят о готовности защищать свои голоса. Как отметила политик, оппозиция технически сегодня лучше подготовлена к борьбе с фальсификацией.
"Мы знаем все механизмы фальсификации выборов. То, как бороться с так называемыми "каруселями", с регистраторами, системой маркировки. На данный момент мы не будет говорить об этом. Поэтому политически и технически, мы лучше готовы к этим выборам. "Грузинская мечта" попытается? - да. У нее это получится? - нет", - заявила Хоштария.
Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы>>
Лидеры оппозиции коснулись и темы возможного возвращения в страну третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Ники Мелия, у него есть информация о возможном помиловании Саакашвили президентом Саломе Зурабишвили. Поэтому, сказал он, "Грузинская мечта" обратилась к нескольким прокурорам, чтобы сфабриковать новые дела против экс-президента.
"Чтобы перестраховаться, они придумывают новые уголовные дела. Они ведут себя нерационально", - заключил Мелия.
Лидеры оппозиции также исключили возможную коалицию с "Грузинской мечтой" в случае появления такой возможности.

"Если бы "Грузинская мечта" хотела сотрудничать с политическими партиями и хотя бы на допустимом уровне продемонстрировала наличие коалиционного правительства в этой стране, тогда это было бы возможно. Но исходя из того, куда они привели страну, что сотворили и с чем себя позиционируют, изменив внешнеполитический курс страны, с такой силой сотрудничество в коалиционном формате исключается", - сказал Мелия.

В свою очередь лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе подчеркнул, что он исключает сотрудничество не только с правящей партией, но и партией экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Объяснил Джапаридзе свою позицию просто - не хочет иметь дело с лжецами.
"О сотрудничестве с "Грузинской мечтой" и с Гахария не может быть и речи. Не потому, что мне они не нравится, что ими совершено немало ошибок, в том числе преступлений за время пребывания у власти, а потому что эти люди просто лжецы", - сказал Джапаридзе.
По словам лидеров оппозиции, они признают выборы действительными, если абсолютное большинство международных наблюдателей скажет, что они были демократическими и соответствовали западным стандартам.
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители страны будут выбирать мэров 64 городов и районов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

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