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https://sputnik-georgia.ru/20210929/teoreticheski-vse-vozmozhno---yurist-prokommentiroval-shansy-saakashvili-na-pomilovanie-260015590.html
Теоретически все возможно - юрист прокомментировал шансы Саакашвили на помилование
Теоретически все возможно - юрист прокомментировал шансы Саакашвили на помилование
Президент Грузии в принципе может помиловать Саакашвили, но только по тем делам, по которым ему уже вынесен приговор, но еще есть и незавершенные, напомнил... 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T19:37+0400
2021-09-29T19:37+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
помилование
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Михаила Саакашвили по тем делам, где он уже признан виновным, заявил Sputnik юрист Гела Николаишвили.На итоговой пресс-конференции лидеров оппозиции в среду председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что президент Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, такие опасения есть у лидеров "Грузинской мечты", поэтому в качестве подстраховки они собираются предъявить Саакашвили новые обвинения."Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии&gt;&gt;По словам юриста, для того, чтобы Зурабишвили помиловала экс-президента, к ней должен обратиться с прошением либо сам Саакашвили, либо его адвокат. Хотя в Конституции все намного проще и такой пункт не прописан - "президент осуществляет помилование осужденных"."Теоретически и юридически, конечно же, президент может помиловать осужденного. Саломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили, но по тем делам, по которым ему уже вынесен обвинительный приговор. Конечно, ей не приснится, что осужденный хочет, чтобы его помиловали, поэтому, исходя из практики, говорю, к ней должен обратиться либо сам осужденный, либо его защита", - сказал Николашвили.Что касается новых обвинений и уголовных дел против экс-президента, то, по словам юриста, это невыгодно правящей партии с политической точки зрения."Если появятся новые обвинения, то им будет придана политическая подоплека. К слову, почему вы молчали столько лет, и если Саакашвили был виновен, почему не предъявили обвинения в свое время. Поэтому такая позиция проигрышная", - сказал Николаишвли.Он также отметил, что если обвинение лицу было предъявлено заочно, то в течение месяца после своего прибытия на родину и задержания он может подать иск в апелляционный суд и обжаловать его. В случае, если Саакашвили предпримет такой шаг, Зурабишвили помиловать его не сможет, так как в таком случае дело не будет считаться завершенным.Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики&gt;&gt;Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили настроен решительно - в понедельник вечером он опубликовал на своей странице в Facebook билет с датой вылета в Тбилиси - 2 октября, в день местных выборов.Как сказал Саакашвили в своем видеообращении, он едет, чтобы "защищать волеизъявление граждан Грузии". Он также подчеркнул, что им руководят не личные амбиции, а забота о "будущем детей".Прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким громким уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, так называемое "дело о пиджаках", о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и по так называемому эпизоду с телекомпанией "Имеди", об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году, по которому позже суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, помилование

Теоретически все возможно - юрист прокомментировал шансы Саакашвили на помилование

19:37 29.09.2021
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© Sputnik / STRINGER / Перейти в фотобанкЗаседание Апелляционного суда Киева по делу М. Саакашвили
Заседание Апелляционного суда Киева по делу М. Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
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Президент Грузии в принципе может помиловать Саакашвили, но только по тем делам, по которым ему уже вынесен приговор, но еще есть и незавершенные, напомнил юрист
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Михаила Саакашвили по тем делам, где он уже признан виновным, заявил Sputnik юрист Гела Николаишвили.
На итоговой пресс-конференции лидеров оппозиции в среду председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что президент Саломе Зурабишвили может помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, такие опасения есть у лидеров "Грузинской мечты", поэтому в качестве подстраховки они собираются предъявить Саакашвили новые обвинения.
"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии>>
По словам юриста, для того, чтобы Зурабишвили помиловала экс-президента, к ней должен обратиться с прошением либо сам Саакашвили, либо его адвокат. Хотя в Конституции все намного проще и такой пункт не прописан - "президент осуществляет помилование осужденных".
"Теоретически и юридически, конечно же, президент может помиловать осужденного. Саломе Зурабишвили может помиловать Саакашвили, но по тем делам, по которым ему уже вынесен обвинительный приговор. Конечно, ей не приснится, что осужденный хочет, чтобы его помиловали, поэтому, исходя из практики, говорю, к ней должен обратиться либо сам осужденный, либо его защита", - сказал Николашвили.
Что касается новых обвинений и уголовных дел против экс-президента, то, по словам юриста, это невыгодно правящей партии с политической точки зрения.
"Если появятся новые обвинения, то им будет придана политическая подоплека. К слову, почему вы молчали столько лет, и если Саакашвили был виновен, почему не предъявили обвинения в свое время. Поэтому такая позиция проигрышная", - сказал Николаишвли.
Он также отметил, что если обвинение лицу было предъявлено заочно, то в течение месяца после своего прибытия на родину и задержания он может подать иск в апелляционный суд и обжаловать его. В случае, если Саакашвили предпримет такой шаг, Зурабишвили помиловать его не сможет, так как в таком случае дело не будет считаться завершенным.
Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики>>
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили настроен решительно - в понедельник вечером он опубликовал на своей странице в Facebook билет с датой вылета в Тбилиси - 2 октября, в день местных выборов.
Как сказал Саакашвили в своем видеообращении, он едет, чтобы "защищать волеизъявление граждан Грузии". Он также подчеркнул, что им руководят не личные амбиции, а забота о "будущем детей".
Прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким громким уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, так называемое "дело о пиджаках", о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и по так называемому эпизоду с телекомпанией "Имеди", об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году, по которому позже суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы.

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