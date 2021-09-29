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Забыла слова: Бузова опозорилась в эфире Comedy Club
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Самая популярная девушка России призналась, что не умеет петь, и шокировала армию своих преданных поклонников
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию в эфире шоу Comedy Club – 35-летняя звезда забыла слова собственной песни.
Бузова пришла на съемки популярного шоу, в котором мелькала не раз. Во время эфира звезда решила напеть свою новую песню, но нечаянно оконфузилась перед зрителями и поклонниками.
Бузова забыла слова собственной песни "Без дел" и рассмешила пользователей Сети. Дело в том, что изначально она призналась, что слова композиции очень простые.
Певица Ольга Бузова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Мой новый сингл называется "Без дел". Слова песни очень простые", – начала Ольга, но тут же остановилась, так как забыла текст, и вызвала насмешники участников шоу.
Бузова решила реабилитироваться и исполнила "Без дел" с Гариком Харламовым и Павлом Волей. Во время исполнения она даже упрекнула Харламова в том, что он не умеет нормально петь.
"Я не умею петь", – заявил комик, после чего Ольга заявила, что она тоже, но это никогда не было особой проблемой для ее творчества.
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