https://sputnik-georgia.ru/20210930/novye-rabochie-mesta-i-nikakoy-korruptsii-chto-obeschaet-izbiratelyam-natsdvizhenie--260058303.html

Новые рабочие места и никакой коррупции: что обещает избирателям "Нацдвижение"

Новые рабочие места и никакой коррупции: что обещает избирателям "Нацдвижение"

Лидеры бывшей правящей партии на встречах с избирателями, в эфире телеканалов и во время прямых включений в соцсетях называют предстоящие выборы референдумом. 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T19:30+0400

2021-09-30T19:30+0400

2021-10-01T14:08+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

местные выборы

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259818291_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e5e033d2fda60f79406046f01a7cbb74.jpg

Члены самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не скрывают, что задача номер один для них - убедить избирателей в необходимости смены власти. Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии>>Для осуществления конкретных проектов, по словам лидера партии Ники Мелия, необходимо побороть коррупцию и непотизм в органах местного самоуправления. Так, за годы правления "Мечты" штат сотрудников мэрии Тбилиси увеличился на несколько тысяч человек, а кадры выбирает "по знакомству", а не с учетом квалифицированности кадров, уверяет Мелия.Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей>>Только так, искоренив коррупцию и непотизм, считают в ЕНД, можно будет осуществить пять основных приоритетов: "Грузинская мечта" приостановила, законсервировала много жизненно важных проектов для Тбилиси, заявил Мелия.Что касается регионов, то здесь, по словам Мелия, в первую очередь будет решены "элементарные вопросы с круглосуточной подачей воды и газификацией, которая до сих пор доступна не всем жителям". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, местные выборы, выборы