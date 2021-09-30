Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Новые рабочие места и никакой коррупции: что обещает избирателям "Нацдвижение"
19:30 30.09.2021 (обновлено: 14:08 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - баннер партии "Национальное движение" с портретом Мелия
© photo: Sputnik / Stringer
Лидеры бывшей правящей партии на встречах с избирателями, в эфире телеканалов и во время прямых включений в соцсетях называют предстоящие выборы референдумом.
Члены самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не скрывают, что задача номер один для них - убедить избирателей в необходимости смены власти.
"Мы должны получить шанс, чтобы весной прошли парламентские выборы. И тут оппозиция не будет объединяться. Мы все будем представлять свои партии. Это и есть демократия, многообразие", - заявляет Мелия.
Для осуществления конкретных проектов, по словам лидера партии Ники Мелия, необходимо побороть коррупцию и непотизм в органах местного самоуправления. Так, за годы правления "Мечты" штат сотрудников мэрии Тбилиси увеличился на несколько тысяч человек, а кадры выбирает "по знакомству", а не с учетом квалифицированности кадров, уверяет Мелия.
Только так, искоренив коррупцию и непотизм, считают в ЕНД, можно будет осуществить пять основных приоритетов:
борьба с безработицей и новые рабочие места,
адаптированная на нужды населения урбанистическая и транспортная политика
приватизация гособъектов
повышение заработной платы госработников
увеличение финансовой помощи социально незащищенным гражданам
"Грузинская мечта" приостановила, законсервировала много жизненно важных проектов для Тбилиси, заявил Мелия.
"Прежде всего транспортных. Они посчитали, что их осуществление не принесет им политических дивидендов, так как их начали мы. Элементарно, речь идет о мосте, который свяжет правую и левую набережные в Тбилиси. Мы реально создавали третью магистраль, которая бы разгрузила движение на обоих набережных. Мы обязательно продолжим все эти проекты", - заявил Мелия.
Что касается регионов, то здесь, по словам Мелия, в первую очередь будет решены "элементарные вопросы с круглосуточной подачей воды и газификацией, которая до сих пор доступна не всем жителям".
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