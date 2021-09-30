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Вкус свободы: Бритни Спирс расплакалась в суде – ее отца лишили опеки
Вкус свободы: Бритни Спирс расплакалась в суде – ее отца лишили опеки
39-летняя американская певица не смогла поверить своему счастью, когда услышала, что Джейми Спирс прекратил быть ее опекуном 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T13:07+0400
2021-09-30T13:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Певица Бритни Спирс расплакалась в суде – звезда не сдержала радостных чувств, когда узнала, что ее отца Джейми Спирса лишили опекунства над ней. Спирс готова праздновать свою победу. Американский суд выпустил постановление о лишении опекунства над звездой со стороны ее отца. Новое заседание по громкому делу прошло в Лос-Анджелесе и подарило певице свободу, о которой она мечтала 13 лет. Как рассказали репортеры Page Six, Спирс расплакалась перед присяжными, когда услышала решение суда об отстранении ее отца от опеки. "Она думала, что этот момент никогда не настанет, и отец будет контролировать ее жизнь и дальше. Но время пришло. Она в шоке и не может выразить словами, что чувствует сейчас", – сообщил источник. Временные полномочия опекуна получил бухгалтер Джон Забел, человек, которому полностью доверяет Бритни. При этом суду предстоит решить сможет ли звезда дальше заботиться о самой себе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды

Вкус свободы: Бритни Спирс расплакалась в суде – ее отца лишили опеки

13:07 30.09.2021
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© AP Photo / Damian DovarganesБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Damian Dovarganes
39-летняя американская певица не смогла поверить своему счастью, когда услышала, что Джейми Спирс прекратил быть ее опекуном
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Певица Бритни Спирс расплакалась в суде – звезда не сдержала радостных чувств, когда узнала, что ее отца Джейми Спирса лишили опекунства над ней.
Спирс готова праздновать свою победу. Американский суд выпустил постановление о лишении опекунства над звездой со стороны ее отца. Новое заседание по громкому делу прошло в Лос-Анджелесе и подарило певице свободу, о которой она мечтала 13 лет.
Как рассказали репортеры Page Six, Спирс расплакалась перед присяжными, когда услышала решение суда об отстранении ее отца от опеки.
© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Бритни Спирс
© AFP / VALERIE MACON
"Она думала, что этот момент никогда не настанет, и отец будет контролировать ее жизнь и дальше. Но время пришло. Она в шоке и не может выразить словами, что чувствует сейчас", – сообщил источник.
Временные полномочия опекуна получил бухгалтер Джон Забел, человек, которому полностью доверяет Бритни. При этом суду предстоит решить сможет ли звезда дальше заботиться о самой себе.
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