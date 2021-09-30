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Вкус свободы: Бритни Спирс расплакалась в суде – ее отца лишили опеки
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© AP Photo / Damian DovarganesБритни Спирс
© AP Photo / Damian Dovarganes
39-летняя американская певица не смогла поверить своему счастью, когда услышала, что Джейми Спирс прекратил быть ее опекуном
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Певица Бритни Спирс расплакалась в суде – звезда не сдержала радостных чувств, когда узнала, что ее отца Джейми Спирса лишили опекунства над ней.
Спирс готова праздновать свою победу. Американский суд выпустил постановление о лишении опекунства над звездой со стороны ее отца. Новое заседание по громкому делу прошло в Лос-Анджелесе и подарило певице свободу, о которой она мечтала 13 лет.
Как рассказали репортеры Page Six, Спирс расплакалась перед присяжными, когда услышала решение суда об отстранении ее отца от опеки.
© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс
© AFP / VALERIE MACON
"Она думала, что этот момент никогда не настанет, и отец будет контролировать ее жизнь и дальше. Но время пришло. Она в шоке и не может выразить словами, что чувствует сейчас", – сообщил источник.
Временные полномочия опекуна получил бухгалтер Джон Забел, человек, которому полностью доверяет Бритни. При этом суду предстоит решить сможет ли звезда дальше заботиться о самой себе.
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