https://sputnik-georgia.ru/20211001/kogda-saakashvili-poyavitsya-na-publike-v-end-nazvali-tochnoe-vremya-260076701.html

Когда Саакашвили появится на публике: в ЕНД назвали точное время

Когда Саакашвили появится на публике: в ЕНД назвали точное время

Соратники Саакашвили утверждают, что экс-президент Грузии в Батуми и явит себя народу ровно через пять минут после закрытия избирательных участков 2 октября 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T13:31+0400

2021-10-01T13:31+0400

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возвращение саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили официально появится на публике после закрытия избирательных участков 2 октября, заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мурман Думбадзе.Саакашвили обещал приехать в Грузию в день выборов – 2 октября, и даже выложил в соцсети билет на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Однако уже утром 1 октября Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Саакашвили покинул Киев 30 сентября - глава украинского офиса>>"У него очень много сторонников. Его ждет вся Грузия, и завтра в восемь часов пять минут мы официально покажем Михаила Саакашвили. До этого он ни в коем случае не должен появляться. Он в Грузии. В эти минуты, в эти секунды он находится в Батуми, и он сделал серьезное заявление, сдержав свое слово. А сейчас слово за нами", – заявил Думбадзе.Официальные структуры уже опровергли информацию о пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы Грузии.Между тем в Киеве утверждают, что Саакашвили действительно выехал в Грузию. В беседе с телеканалом "Мтавари" сотрудница киевского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне он покинул Киев.В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию перед муниципальными выборами, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны между тем пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как только "ступит на грузинскую землю".Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Экс-президент Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили