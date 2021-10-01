https://sputnik-georgia.ru/20211001/v-gruzii-nachalos-tirazhirovanie-besporyadkov---prezident-260088916.html

В Грузии началось тиражирование беспорядков - президент

В Грузии началось тиражирование беспорядков - президент

Глава грузинского государства призвала все стороны обеспечить мирную обстановку к предстоящим выборам 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T17:57+0400

2021-10-01T17:57+0400

2021-10-01T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В Грузии началось тиражирование беспорядков, а власти не пытаются успокоить общество, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении к жителям."Перепутал 1 октября с 1 апреля?"- новость о возвращении Саакашвили взорвала соцсети>>В пятницу утром экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил через Facebook, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.При этом она отметила, что те, кто тиражирует тему возвращения экс-президента в Грузию, хотят беспорядков в стране, а не выборов."Они думают не о стране и выборах, а делают ставку, как они говорят, на 3 октября, уличные выступления или дестабилизацию. На словах они призывают граждан идти на мирные выборы, а действиями демонстрируют, что идет подготовка к другому", - сказала Зурабишвили.Президент Грузии также раскритиковала представителей власти за несоответствующую, по ее мнению, реакцию."С другой стороны, реакция властей не соответствует той, которая ей полагается, и какую ждет общество вернет их внимание к выборам. Комментарии должны исходить не из партии, а от государственных структур, которые должны доказать обществу, что является правдой фактами и так его успокоить", - сказала Зурабишвили.Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье>>По ее словам, пресечение дестабилизации является обязанностью властей, и они должны своими призывами снизить фон напряженности.При этом президент Грузии подчеркнула, что она остается на стороне закона и Конституции и против любых беспорядков в стране.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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