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В Грузии началось тиражирование беспорядков - президент
В Грузии началось тиражирование беспорядков - президент
Глава грузинского государства призвала все стороны обеспечить мирную обстановку к предстоящим выборам 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T17:57+0400
2021-10-01T17:57+0400
2021-10-01T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В Грузии началось тиражирование беспорядков, а власти не пытаются успокоить общество, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении к жителям."Перепутал 1 октября с 1 апреля?"- новость о возвращении Саакашвили взорвала соцсети>>В пятницу утром экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил через Facebook, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.При этом она отметила, что те, кто тиражирует тему возвращения экс-президента в Грузию, хотят беспорядков в стране, а не выборов."Они думают не о стране и выборах, а делают ставку, как они говорят, на 3 октября, уличные выступления или дестабилизацию. На словах они призывают граждан идти на мирные выборы, а действиями демонстрируют, что идет подготовка к другому", - сказала Зурабишвили.Президент Грузии также раскритиковала представителей власти за несоответствующую, по ее мнению, реакцию."С другой стороны, реакция властей не соответствует той, которая ей полагается, и какую ждет общество вернет их внимание к выборам. Комментарии должны исходить не из партии, а от государственных структур, которые должны доказать обществу, что является правдой фактами и так его успокоить", - сказала Зурабишвили.Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье>>По ее словам, пресечение дестабилизации является обязанностью властей, и они должны своими призывами снизить фон напряженности.При этом президент Грузии подчеркнула, что она остается на стороне закона и Конституции и против любых беспорядков в стране.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, выборы
В Грузии началось тиражирование беспорядков - президент
17:57 01.10.2021 (обновлено: 17:58 01.10.2021)
Глава грузинского государства призвала все стороны обеспечить мирную обстановку к предстоящим выборам
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В Грузии началось тиражирование беспорядков, а власти не пытаются успокоить общество, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении к жителям.
В пятницу утром экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил через Facebook, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии.
"В стране идет тиражирование беспорядков, и это в то время когда стране необходимо спокойствие, чтобы выборы завтра прошли открыто, справедливо и, самое главное, в свободной обстановке", - сказала Саломе Зурабишвили.
При этом она отметила, что те, кто тиражирует тему возвращения экс-президента в Грузию, хотят беспорядков в стране, а не выборов.
"Они думают не о стране и выборах, а делают ставку, как они говорят, на 3 октября, уличные выступления или дестабилизацию. На словах они призывают граждан идти на мирные выборы, а действиями демонстрируют, что идет подготовка к другому", - сказала Зурабишвили.
Президент Грузии также раскритиковала представителей власти за несоответствующую, по ее мнению, реакцию.
"С другой стороны, реакция властей не соответствует той, которая ей полагается, и какую ждет общество вернет их внимание к выборам. Комментарии должны исходить не из партии, а от государственных структур, которые должны доказать обществу, что является правдой фактами и так его успокоить", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, пресечение дестабилизации является обязанностью властей, и они должны своими призывами снизить фон напряженности.
При этом президент Грузии подчеркнула, что она остается на стороне закона и Конституции и против любых беспорядков в стране.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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