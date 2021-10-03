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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/bez-aktsiy-protesta-i-shturma-tsik--pochemu-v-gruzii-spokoyno-posle-vyborov-260179736.html
Без акций протеста и штурма ЦИК – почему в Грузии один день было спокойно после выборов
Без акций протеста и штурма ЦИК – почему в Грузии один день было спокойно после выборов
О причинах необычно тихого дня после выборов Sputnik Грузия поинтересовался у грузинских политологов 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T22:41+0400
2021-10-04T00:01+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
каха каладзе
ника мелия
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Воскресенье в Тбилиси прошло удивительно спокойно на фоне подведения итогов прошедших муниципальных выборов и третьего дня пребывания в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.На прошлых выборах оппозиция штурмовала избирательные участки, а полиция применяла водометы. На этот раз – ни одной акции за день, что для Грузии редкость.Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? &gt;&gt;О причинах необычного "дня тишины" мнения экспертов разделились.Оппозиция довольна и надеется на партнеровПолитолог Ника Читадзе считает, что грузинская оппозиция довольна качеством проведения выборов в органы местной власти и ее результатами, и возможно, поэтому не видит смысла в проведении акций протеста.Неожиданно спокойно и у руставской тюрьмы, где сидит экс-президент Грузии. В отличие от событий февраля этого года, когда арестованного лидера "Нацдвижения" Нику Мелия сторонники "подбадривали" у здания пенитенциарного учреждения чуть ли не каждый день.Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября &gt;&gt;Читадзе объясняет это тем, что в оппозиции все мобилизованы на проведение вторых туров, а также надеются на скорейшее освобождение Саакашвили, на которое могут повлиять международные партнеры или "другие факторы".План оппозиции сорванПолитолог Рамаз Сакварелидзе считает, что у оппозиции сорвался запланированный сценарий."То ли в связи с арестом Саакашвили, то ли по другим причинам – что-то произошло, и план поменялся. Может быть, у оппозиции было больше ожиданий по результатам, чем они получили. Они, видимо, себя убеждали, что "Мечта" не сможет дотянуть до 43%, но правящая партия получила больше – почти 50%. Но и в этом случае был шанс, исходя из характера нашей оппозиции, что они выйдут на улицу и будут протестовать против этих результатов, однако ничего не происходит", - сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов &gt;&gt;По его мнению, причиной спокойствия на улицах Грузии может быть и то, что Саакашвили доволен результатами и возлагает большие надежды на вторые туры."Может быть, как раз Саакашвили и определил то, что сейчас пока не время протестовать. Остается такое впечатление", - заключил политолог.Политолог считает, что в оппозиции идет процесс выработки какого-то четкого плана, которого на данном этапе нет, и пока невозможно прогнозировать, как долго сохранится спокойствие.P.S. : Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили

Без акций протеста и штурма ЦИК – почему в Грузии один день было спокойно после выборов

22:41 03.10.2021 (обновлено: 00:01 04.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси ночью - городской пейзаж, вид на набережную и небоскребы
Вид на город Тбилиси ночью - городской пейзаж, вид на набережную и небоскребы - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
О причинах необычно тихого дня после выборов Sputnik Грузия поинтересовался у грузинских политологов
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Воскресенье в Тбилиси прошло удивительно спокойно на фоне подведения итогов прошедших муниципальных выборов и третьего дня пребывания в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
На прошлых выборах оппозиция штурмовала избирательные участки, а полиция применяла водометы. На этот раз – ни одной акции за день, что для Грузии редкость.
Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>
О причинах необычного "дня тишины" мнения экспертов разделились.

Оппозиция довольна и надеется на партнеров

Политолог Ника Читадзе считает, что грузинская оппозиция довольна качеством проведения выборов в органы местной власти и ее результатами, и возможно, поэтому не видит смысла в проведении акций протеста.

"У оппозиции меньше претензий к местным выборам, чем к парламентским. Сейчас можно сказать, что оппозиция довольна результатами. Потому что, например, в Зугдиди и в Батуми, по большой вероятности, оппозиция будет представлена в большинстве, а "Грузинская мечта" в меньшинстве. Кроме того, вторые туры пройдут в пяти самых крупных городах Грузии, и оппозиция сконцентрирована на них", - заявил Читадзе Sputnik Грузия.

Неожиданно спокойно и у руставской тюрьмы, где сидит экс-президент Грузии. В отличие от событий февраля этого года, когда арестованного лидера "Нацдвижения" Нику Мелия сторонники "подбадривали" у здания пенитенциарного учреждения чуть ли не каждый день.
Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября >>
Читадзе объясняет это тем, что в оппозиции все мобилизованы на проведение вторых туров, а также надеются на скорейшее освобождение Саакашвили, на которое могут повлиять международные партнеры или "другие факторы".

План оппозиции сорван

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что у оппозиции сорвался запланированный сценарий.
"То ли в связи с арестом Саакашвили, то ли по другим причинам – что-то произошло, и план поменялся. Может быть, у оппозиции было больше ожиданий по результатам, чем они получили. Они, видимо, себя убеждали, что "Мечта" не сможет дотянуть до 43%, но правящая партия получила больше – почти 50%. Но и в этом случае был шанс, исходя из характера нашей оппозиции, что они выйдут на улицу и будут протестовать против этих результатов, однако ничего не происходит", - сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.
Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов >>
По его мнению, причиной спокойствия на улицах Грузии может быть и то, что Саакашвили доволен результатами и возлагает большие надежды на вторые туры.
"Может быть, как раз Саакашвили и определил то, что сейчас пока не время протестовать. Остается такое впечатление", - заключил политолог.
Политолог считает, что в оппозиции идет процесс выработки какого-то четкого плана, которого на данном этапе нет, и пока невозможно прогнозировать, как долго сохранится спокойствие.
P.S. :
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