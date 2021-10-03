https://sputnik-georgia.ru/20211003/bez-aktsiy-protesta-i-shturma-tsik--pochemu-v-gruzii-spokoyno-posle-vyborov-260179736.html

Без акций протеста и штурма ЦИК – почему в Грузии один день было спокойно после выборов

Без акций протеста и штурма ЦИК – почему в Грузии один день было спокойно после выборов

О причинах необычно тихого дня после выборов Sputnik Грузия поинтересовался у грузинских политологов 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T22:41+0400

2021-10-03T22:41+0400

2021-10-04T00:01+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

каха каладзе

ника мелия

местные выборы

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252231032_0:307:3000:1995_1920x0_80_0_0_8752fe79cc869f7a3d5c029ee34a6444.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Воскресенье в Тбилиси прошло удивительно спокойно на фоне подведения итогов прошедших муниципальных выборов и третьего дня пребывания в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.На прошлых выборах оппозиция штурмовала избирательные участки, а полиция применяла водометы. На этот раз – ни одной акции за день, что для Грузии редкость.Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>О причинах необычного "дня тишины" мнения экспертов разделились.Оппозиция довольна и надеется на партнеровПолитолог Ника Читадзе считает, что грузинская оппозиция довольна качеством проведения выборов в органы местной власти и ее результатами, и возможно, поэтому не видит смысла в проведении акций протеста.Неожиданно спокойно и у руставской тюрьмы, где сидит экс-президент Грузии. В отличие от событий февраля этого года, когда арестованного лидера "Нацдвижения" Нику Мелия сторонники "подбадривали" у здания пенитенциарного учреждения чуть ли не каждый день.Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября >>Читадзе объясняет это тем, что в оппозиции все мобилизованы на проведение вторых туров, а также надеются на скорейшее освобождение Саакашвили, на которое могут повлиять международные партнеры или "другие факторы".План оппозиции сорванПолитолог Рамаз Сакварелидзе считает, что у оппозиции сорвался запланированный сценарий."То ли в связи с арестом Саакашвили, то ли по другим причинам – что-то произошло, и план поменялся. Может быть, у оппозиции было больше ожиданий по результатам, чем они получили. Они, видимо, себя убеждали, что "Мечта" не сможет дотянуть до 43%, но правящая партия получила больше – почти 50%. Но и в этом случае был шанс, исходя из характера нашей оппозиции, что они выйдут на улицу и будут протестовать против этих результатов, однако ничего не происходит", - сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.Каладзе обещает тбилисцам победить во втором туре выборов >>По его мнению, причиной спокойствия на улицах Грузии может быть и то, что Саакашвили доволен результатами и возлагает большие надежды на вторые туры."Может быть, как раз Саакашвили и определил то, что сейчас пока не время протестовать. Остается такое впечатление", - заключил политолог.Политолог считает, что в оппозиции идет процесс выработки какого-то четкого плана, которого на данном этапе нет, и пока невозможно прогнозировать, как долго сохранится спокойствие.P.S. : Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили