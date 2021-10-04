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"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию
"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию
Глава украинского офиса Саакашвили присоединилась к акции в его поддержку
2021-10-04T15:07+0400
2021-10-04T15:07+0400
2021-10-04T15:20+0400
политика
грузия
михаил саакашвили
арест
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, приехала в Грузию, чтобы поддержать третьего президента страны.Глава офиса Мария Барабаш присоединилась к акции в поддержку Саакашвили, которая проходит у руставской тюрьмы №12. Она считает, что все обвинения против Саакашвили являются политическими мотивированными.Мы, как украинская сторона, требуем возвращения гражданина Украины, подчеркнула она."Об этом вчера заявил и президент Зеленский, что он сделает все для возвращения гражданина Украины. Это возможно, и, надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что к этому процессу присоединится и грузинская сторона, и президент Саакашвили будет освобожден", – отметила Барабаш.По ее информации, через несколько дней у посольства Грузии на Украине пройдет большая акции, на которой потребуют освобождения Саакашвили.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, михаил саакашвили, арест, возвращение и арест саакашвили
"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию
15:07 04.10.2021 (обновлено: 15:20 04.10.2021)
Глава украинского офиса Саакашвили присоединилась к акции в его поддержку
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, приехала в Грузию, чтобы поддержать третьего президента страны.
Глава офиса Мария Барабаш присоединилась к акции в поддержку Саакашвили, которая проходит у руставской тюрьмы №12. Она считает, что все обвинения против Саакашвили являются политическими мотивированными.
"Он собрал нас за три дня до того, как он поехал. Сказал, что ему надо поехать в Грузию и предупредил, что будет отсутствовать какое-то время. Мы прекрасно понимали, что есть огромный риск того, что его задержат, и он понимал это прекрасно и пошел на него осознанно", – сказала Барабаш журналистам.
Мы, как украинская сторона, требуем возвращения гражданина Украины, подчеркнула она.
"Об этом вчера заявил и президент Зеленский, что он сделает все для возвращения гражданина Украины. Это возможно, и, надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что к этому процессу присоединится и грузинская сторона, и президент Саакашвили будет освобожден", – отметила Барабаш.
По ее информации, через несколько дней у посольства Грузии на Украине пройдет большая акции, на которой потребуют освобождения Саакашвили.
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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