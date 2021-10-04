https://sputnik-georgia.ru/20211004/trebuem-ego-osvobozhdeniya--glava-ukrainskogo-ofisa-saakashvili-pribyla-v-gruziyu-260200456.html

"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию

"Требуем его освобождения" – глава украинского офиса Саакашвили прибыла в Грузию

Глава украинского офиса Саакашвили присоединилась к акции в его поддержку

2021-10-04T15:07+0400

2021-10-04T15:07+0400

2021-10-04T15:20+0400

политика

грузия

михаил саакашвили

арест

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, приехала в Грузию, чтобы поддержать третьего президента страны.Глава офиса Мария Барабаш присоединилась к акции в поддержку Саакашвили, которая проходит у руставской тюрьмы №12. Она считает, что все обвинения против Саакашвили являются политическими мотивированными.Мы, как украинская сторона, требуем возвращения гражданина Украины, подчеркнула она."Об этом вчера заявил и президент Зеленский, что он сделает все для возвращения гражданина Украины. Это возможно, и, надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что к этому процессу присоединится и грузинская сторона, и президент Саакашвили будет освобожден", – отметила Барабаш.По ее информации, через несколько дней у посольства Грузии на Украине пройдет большая акции, на которой потребуют освобождения Саакашвили.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211004/pogranpolitsiya-ukrainy-rassleduet-vyezd-saakashvili-iz-strany---smi-260198603.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, михаил саакашвили, арест, возвращение и арест саакашвили