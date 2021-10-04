https://sputnik-georgia.ru/20211004/aktsiya-u-tyurmy-storonniki-saakashvili-trebuyut-ego-svobody-260201677.html
Акция у тюрьмы: сторонники Саакашвили требуют его свободы
Акция у тюрьмы: сторонники Саакашвили требуют его свободы
На акции присутствуют оппозиционные лидеры, территория оцеплена полицией 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:11+0400
2021-10-04T15:11+0400
2021-10-04T16:30+0400
возвращение и арест саакашвили
политика
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Несколько сотен человек собрались у тюрьмы №12 в Рустави (близ Тбилиси), где под стражей находится экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.На акции присутствуют оппозиционные лидеры, территорию тюремного учреждения охраняют многочисленные полицейские. Обстановка возле тюрьмы спокойная.Организаторы акции устанавливали сцену возле входа в пенитенциарное учреждение. На сцене установлены национальные флаги Грузии и Евросоюза. На акции звучат грузинские национальные песни, собравшиеся ждут выступления лидеров.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия, михаил саакашвили
Акция у тюрьмы: сторонники Саакашвили требуют его свободы
15:11 04.10.2021 (обновлено: 16:30 04.10.2021)
На акции присутствуют оппозиционные лидеры, территория оцеплена полицией
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Несколько сотен человек собрались у тюрьмы №12 в Рустави (близ Тбилиси), где под стражей находится экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
На акции присутствуют оппозиционные лидеры, территорию тюремного учреждения охраняют многочисленные полицейские. Обстановка возле тюрьмы спокойная.
"Михаил Саакашвили не должен быть в тюрьме, он нужен нашей стране как воздух. Нам нужны его опыт, знания, харизма", – сказал один из участников акции.
Организаторы акции устанавливали сцену возле входа в пенитенциарное учреждение. На сцене установлены национальные флаги Грузии и Евросоюза. На акции звучат грузинские национальные песни, собравшиеся ждут выступления лидеров.
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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