https://sputnik-georgia.ru/20211004/ya-slyshu-vash-golos-v-tyurme---saakashvili-obratilsya-k-uchastnikam-aktsii-260204914.html

"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции

"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции

Бывший глава государства подбодрил протестующих прямо из тюремной камеры 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T16:13+0400

2021-10-04T16:13+0400

2021-10-04T16:25+0400

политика

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260204415_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0af2d5b9ecd87ca6a213ee2e3cd09716.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе навестила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12, после чего зачитала его послание.Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.На данный момент у руставкой тюрьмы проходит акция в поддержку Саакашвили. После встречи с экс-президентом, Деканоидзе зачитала его письмо журналистам.Деканоидзе также рассказала о деталях встречи."У меня впервые была возможность увидеться со своим другом, третьим президентом… Он продолжает голодовку, он был в медицинском учреждении, то есть он находится под наблюдением... Он очень боеспособный. Для него возвращение в Грузию имеет огромное значение, для него важно, что он борется за граждан Грузии и за будущее. Так что он настроен на борьбу", - сказала она.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211004/sud-arestoval-vladeltsa-tbilisskoy-kvartiry-v-tbilisi-v-kotoroy-ukryvalsya-saakashvili-260203926.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия