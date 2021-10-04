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"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции
"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции
Бывший глава государства подбодрил протестующих прямо из тюремной камеры 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T16:13+0400
2021-10-04T16:13+0400
2021-10-04T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе навестила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12, после чего зачитала его послание.Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.На данный момент у руставкой тюрьмы проходит акция в поддержку Саакашвили. После встречи с экс-президентом, Деканоидзе зачитала его письмо журналистам.Деканоидзе также рассказала о деталях встречи."У меня впервые была возможность увидеться со своим другом, третьим президентом… Он продолжает голодовку, он был в медицинском учреждении, то есть он находится под наблюдением... Он очень боеспособный. Для него возвращение в Грузию имеет огромное значение, для него важно, что он борется за граждан Грузии и за будущее. Так что он настроен на борьбу", - сказала она.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия
"Я слышу ваш голос в тюрьме!" - Саакашвили обратился к участникам акции
16:13 04.10.2021 (обновлено: 16:25 04.10.2021)
Бывший глава государства подбодрил протестующих прямо из тюремной камеры
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе навестила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12, после чего зачитала его послание.
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
На данный момент у руставкой тюрьмы проходит акция в поддержку Саакашвили. После встречи с экс-президентом, Деканоидзе зачитала его письмо журналистам.
"Спасибо, мои братья и сестры! Я слышу ваши голоса в тюрьме, и это десятикратно усиливает мое желание бороться. Идем до победы!" - процитировала Деканоидзе.
Деканоидзе также рассказала о деталях встречи.
"У меня впервые была возможность увидеться со своим другом, третьим президентом… Он продолжает голодовку, он был в медицинском учреждении, то есть он находится под наблюдением... Он очень боеспособный. Для него возвращение в Грузию имеет огромное значение, для него важно, что он борется за граждан Грузии и за будущее. Так что он настроен на борьбу", - сказала она.
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.
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