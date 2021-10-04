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Дети сели за парты - министр поздравил школьников с возвращением в школы
Дети сели за парты - министр поздравил школьников с возвращением в школы
Школы и вузы Грузии 4 октября открыли двери для школьников и студентов - учеба продолжится в классах и аудиториях 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил первоклассников с первыми шагами в школе и пожелал им успехов, сообщает пресс-служба ведомства.Министр также поздравил учителей, педагогов, студентов, профессоров с продолжением учебы в классах и аудиториях.Грузинские школьники с сегодняшнего дня возвращаются за парты&gt;&gt;"Школьников, учителей, студентов, лекторов – все академическое сообщество поздравляю с продолжением учебного процесса в классах и аудиториях. А первоклассников от всей души поздравляю с первыми шагами в школе и желаю им успехов. Сегодня первоклассники начинают новый учебный год прямо в школьной среде. Такое решение Минобразования приняло, исходя из лучших интересов детей - первый школьный опыт первоклассникам лучше постигать в классах, в окружении одноклассников и учителей", - заявил Чхенкели.По словам министра, в условиях пандемии продолжение учебы в классах и аудиториях является большим достижением, и нужно сделать все возможное для того, чтобы сохранить это. А для этого, подчеркнул он, необходимо следовать рекомендациям Минздрава и активнее включиться в процесс иммунизации."Каждый представитель сферы образования – ученики, педагоги, студенты, профессора и конечно родители, все должны осознать свою долю ответственности и заботиться о собственном и чужом здоровье. Еще раз поздравляю, желаю здоровья, плодотворного и интересного учебного года", - подчеркнул Чхенкели.В Минобразования отмечают, что для начала учебного процесса в классах готовы все школы. Министерство оснастило школы не только гигиеническими средствами, но и улучшило школьную инфраструктуру."У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии&gt;&gt;В Тбилиси и регионах завершилось строительство 64 школ и полностью отремонтированы также 64 школы. Сто школ оснащены новым инвентарем – партами, стульями, досками. В 60 школах открыты медицинские кабинеты.С нового учебного года в школах полностью внедряется электронный журнал, который поможет учителям электронно оценивать успеваемость учеников.Минобразования вновь дает возможность родителям сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах. Педагоги, относящиеся к группе риска, также могут проводить уроки дистанционно.С нового учебного года в школах все дети должны быть в масках. Что касается вакцинации, то последним данным вакцинировано 67% педагогов и представителей администрации школ.В министерстве отметили, что в тех школах, в которых были размещены избирательные участки к выборам 2 октября, проведена полная дезинфекция.Желающие продолжить дистанционное обучение детей могут регистрироваться на онлайн-уроки по четвергам с 00:00 до 18:00, пройдя регистрацию на сайте https://online.emis.ge.По решению министерства образования, учителя, дающие дополнительные дистанционные уроки, получат надбавку к зарплате.Из-за ухудшения эпидситуации в стране школы Грузии начали новый учебный год 15 сентября в онлайн-режиме. С 4 октября учебный процесс возобновился в классах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, образование, школа, коронавирус covid-19

Дети сели за парты - министр поздравил школьников с возвращением в школы

10:53 04.10.2021 (обновлено: 12:25 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Школы и вузы Грузии 4 октября открыли двери для школьников и студентов - учеба продолжится в классах и аудиториях
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил первоклассников с первыми шагами в школе и пожелал им успехов, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр также поздравил учителей, педагогов, студентов, профессоров с продолжением учебы в классах и аудиториях.
Грузинские школьники с сегодняшнего дня возвращаются за парты>>
"Школьников, учителей, студентов, лекторов – все академическое сообщество поздравляю с продолжением учебного процесса в классах и аудиториях. А первоклассников от всей души поздравляю с первыми шагами в школе и желаю им успехов. Сегодня первоклассники начинают новый учебный год прямо в школьной среде. Такое решение Минобразования приняло, исходя из лучших интересов детей - первый школьный опыт первоклассникам лучше постигать в классах, в окружении одноклассников и учителей", - заявил Чхенкели.
По словам министра, в условиях пандемии продолжение учебы в классах и аудиториях является большим достижением, и нужно сделать все возможное для того, чтобы сохранить это. А для этого, подчеркнул он, необходимо следовать рекомендациям Минздрава и активнее включиться в процесс иммунизации.
"Каждый представитель сферы образования – ученики, педагоги, студенты, профессора и конечно родители, все должны осознать свою долю ответственности и заботиться о собственном и чужом здоровье. Еще раз поздравляю, желаю здоровья, плодотворного и интересного учебного года", - подчеркнул Чхенкели.
В Минобразования отмечают, что для начала учебного процесса в классах готовы все школы. Министерство оснастило школы не только гигиеническими средствами, но и улучшило школьную инфраструктуру.
"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии>>
В Тбилиси и регионах завершилось строительство 64 школ и полностью отремонтированы также 64 школы. Сто школ оснащены новым инвентарем – партами, стульями, досками. В 60 школах открыты медицинские кабинеты.
С нового учебного года в школах полностью внедряется электронный журнал, который поможет учителям электронно оценивать успеваемость учеников.
Минобразования вновь дает возможность родителям сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах. Педагоги, относящиеся к группе риска, также могут проводить уроки дистанционно.
С нового учебного года в школах все дети должны быть в масках. Что касается вакцинации, то последним данным вакцинировано 67% педагогов и представителей администрации школ.
В министерстве отметили, что в тех школах, в которых были размещены избирательные участки к выборам 2 октября, проведена полная дезинфекция.
Желающие продолжить дистанционное обучение детей могут регистрироваться на онлайн-уроки по четвергам с 00:00 до 18:00, пройдя регистрацию на сайте https://online.emis.ge.
По решению министерства образования, учителя, дающие дополнительные дистанционные уроки, получат надбавку к зарплате.
Из-за ухудшения эпидситуации в стране школы Грузии начали новый учебный год 15 сентября в онлайн-режиме. С 4 октября учебный процесс возобновился в классах.

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