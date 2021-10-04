https://sputnik-georgia.ru/20211004/storonniki-saakashvili-razoshlis-no-ozvuchili-plany-na-buduschee--260213318.html

Сторонники Саакашвили разошлись, но озвучили планы на будущее

Сторонники Саакашвили разошлись, но озвучили планы на будущее

Протестное движение в Грузии продолжится до тех пор, пока бывший глава государства не выйдет на свободу 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T18:13+0400

2021-10-04T18:13+0400

2021-10-04T18:24+0400

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

политика

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 4 октября - Sputnik. Акции протеста с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжатся, решение было озвучено на сегодняшнем митинге у Руставской тюрьмы №12.Саакашвили назначил своим спикером Нику Мелия>>Более трех часов сторонники третьего президента Грузии и члены партии "Единое национальное движение" (ЕНД) протестовали у тюрьмы, в которой сидит Саакашвили. Как заявила лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, до 30 октября протестующие должны готовиться к "единому большому национальному движению".Чарквиани отметила, что национальное движение в защиту Саакашвили возглавит его партия и Ника Мелия, а она и другие сторонники, в свою очередь, используют все свои ресурсы, чтобы довести это движение до победы.Организаторы акции устанавливали сцену возле входа в пенитенциарное учреждение. На сцене были установлены национальные флаги Грузии и Евросоюза. Завершился митинг ациональным гимном Грузии.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выдвинул против Саакашвили громкое обвинение. В частности, по словам премьера, Саакашвили и его команда планировали убийство грузинских оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, политика, новости, грузия