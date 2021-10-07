https://sputnik-georgia.ru/20211007/advokat-saakashvili-lishen-vsego-v-tom-chisle-knig-260331994.html

Адвокат: Саакашвили лишен всего, в том числе книг

Адвокат: Саакашвили лишен всего, в том числе книг

Адвокат назвал ситуацию с Саакашвили в тюрьме преступлением 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T18:58+0400

2021-10-07T18:58+0400

2021-10-07T18:58+0400

политика

новости

михаил саакашвили

ника гварамия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Саакашвили не получает книг и посылок, заявил его адвокат, глава оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия журналистам.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. На родине он заочно осужден по ряду уголовных дел. С первого дня ареста экс-президент объявил голодовку.Кроме того Гварамия отметил, что ему не дают прав на свидание с членами семьи."Все права Саакашвили в тюрьме нарушаются", - сказал Гварамия.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211007/predstavitel-patriarkhii-gruzii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku-260319446.html

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политика, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили