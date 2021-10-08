Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211008/polugolyy-morgenshtern-vystupil-na-bdsm-vecherinke-260331109.html
Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке
Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке
У Алишера, по словам гостьи вечера, абсолютно нет никакой звездности и своей мощной энергетикой он заряжал весь зал 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T07:07+0400
2021-10-08T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411769_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_eb250d33010e84a9724ad0b861469ffb.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступил на дне рождения бизнесвумен из Иркутска Алены Белой.Морген выступил в ночном клубе Алены и даже исполнил с ней дуэтом некоторые свои хиты. Выступление артиста было подарком супруга именинницы.Сумму, за которую Моргенштерн согласился выступить на мероприятии, девушка не раскрыла, однако это было больше 3-4 миллионов рублей, утверждают СМИ. Более того, Алене Белой пришлось даже подстраиваться под график артиста – ее день рождения был в сентябре, а мероприятие прошло 1 октября.Самое забавное, что в райдере Моргенштерна были указаны 10 пар белых хлопковых трусов, причем не определенного бренда, а обычные. На вечеринке, темой которой объявили БДСМ, Алишер выступил в черных трусах."Я хотела видеть именно Моргенштерна из-за его скандального имиджа. Само мероприятие прошло очень круто, у нас было 50 человек. Морген нереально крутой артист. Своей мощной энергетикой он заряжал нас весь вечер. Гости были в восторге. Кстати, у Алишера нет никакой звездности и короны на голове. Я ожидала и даже просила, чтобы Алишер меня поздравил со сцены, но я не ожидала, что буду с ним исполнять две песни. Сам он выступал даже дольше, чем было запланировано. Еще он выходил к гостям во время выступления", – поделилась впечатлениями Алена.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411769_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_5ec237f60a089d7f78458372be64a92f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, российский шоу-бизнес

Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке

07:07 08.10.2021
261
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Instagram / Morgen_Shtern
У Алишера, по словам гостьи вечера, абсолютно нет никакой звездности и своей мощной энергетикой он заряжал весь зал
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступил на дне рождения бизнесвумен из Иркутска Алены Белой.
Морген выступил в ночном клубе Алены и даже исполнил с ней дуэтом некоторые свои хиты. Выступление артиста было подарком супруга именинницы.
Сумму, за которую Моргенштерн согласился выступить на мероприятии, девушка не раскрыла, однако это было больше 3-4 миллионов рублей, утверждают СМИ. Более того, Алене Белой пришлось даже подстраиваться под график артиста – ее день рождения был в сентябре, а мероприятие прошло 1 октября.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Самое забавное, что в райдере Моргенштерна были указаны 10 пар белых хлопковых трусов, причем не определенного бренда, а обычные. На вечеринке, темой которой объявили БДСМ, Алишер выступил в черных трусах.
"Я хотела видеть именно Моргенштерна из-за его скандального имиджа. Само мероприятие прошло очень круто, у нас было 50 человек. Морген нереально крутой артист. Своей мощной энергетикой он заряжал нас весь вечер. Гости были в восторге. Кстати, у Алишера нет никакой звездности и короны на голове. Я ожидала и даже просила, чтобы Алишер меня поздравил со сцены, но я не ожидала, что буду с ним исполнять две песни. Сам он выступал даже дольше, чем было запланировано. Еще он выходил к гостям во время выступления", – поделилась впечатлениями Алена.
Читайте также:
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
"Он хорошо целуется": Клава Кока о Моргенштерне
"Не потянет": Меладзе отказался от дуэта с Моргенштерном
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:56Обрушение жилого дома в Батуми: люди просят помощи из завалов
13:47Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
13:13Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
13:10Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
12:54Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
12:54Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
12:39Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда
12:23Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
12:15В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
12:07"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
11:52COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
11:38"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России
11:20Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
11:05Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
10:56В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
10:22За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
10:07Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
09:36Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
09:20Курс лари на пятницу – 3,1449 GEL/$1
09:01Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч