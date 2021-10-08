https://sputnik-georgia.ru/20211008/polugolyy-morgenshtern-vystupil-na-bdsm-vecherinke-260331109.html

Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке

Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке

У Алишера, по словам гостьи вечера, абсолютно нет никакой звездности и своей мощной энергетикой он заряжал весь зал 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T07:07+0400

2021-10-08T07:07+0400

2021-10-08T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411769_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_eb250d33010e84a9724ad0b861469ffb.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступил на дне рождения бизнесвумен из Иркутска Алены Белой.Морген выступил в ночном клубе Алены и даже исполнил с ней дуэтом некоторые свои хиты. Выступление артиста было подарком супруга именинницы.Сумму, за которую Моргенштерн согласился выступить на мероприятии, девушка не раскрыла, однако это было больше 3-4 миллионов рублей, утверждают СМИ. Более того, Алене Белой пришлось даже подстраиваться под график артиста – ее день рождения был в сентябре, а мероприятие прошло 1 октября.Самое забавное, что в райдере Моргенштерна были указаны 10 пар белых хлопковых трусов, причем не определенного бренда, а обычные. На вечеринке, темой которой объявили БДСМ, Алишер выступил в черных трусах."Я хотела видеть именно Моргенштерна из-за его скандального имиджа. Само мероприятие прошло очень круто, у нас было 50 человек. Морген нереально крутой артист. Своей мощной энергетикой он заряжал нас весь вечер. Гости были в восторге. Кстати, у Алишера нет никакой звездности и короны на голове. Я ожидала и даже просила, чтобы Алишер меня поздравил со сцены, но я не ожидала, что буду с ним исполнять две песни. Сам он выступал даже дольше, чем было запланировано. Еще он выходил к гостям во время выступления", – поделилась впечатлениями Алена.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес