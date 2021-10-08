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Полуголый Моргенштерн выступил на БДСМ-вечеринке
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У Алишера, по словам гостьи вечера, абсолютно нет никакой звездности и своей мощной энергетикой он заряжал весь зал
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступил на дне рождения бизнесвумен из Иркутска Алены Белой.
Морген выступил в ночном клубе Алены и даже исполнил с ней дуэтом некоторые свои хиты. Выступление артиста было подарком супруга именинницы.
Сумму, за которую Моргенштерн согласился выступить на мероприятии, девушка не раскрыла, однако это было больше 3-4 миллионов рублей, утверждают СМИ. Более того, Алене Белой пришлось даже подстраиваться под график артиста – ее день рождения был в сентябре, а мероприятие прошло 1 октября.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Самое забавное, что в райдере Моргенштерна были указаны 10 пар белых хлопковых трусов, причем не определенного бренда, а обычные. На вечеринке, темой которой объявили БДСМ, Алишер выступил в черных трусах.
"Я хотела видеть именно Моргенштерна из-за его скандального имиджа. Само мероприятие прошло очень круто, у нас было 50 человек. Морген нереально крутой артист. Своей мощной энергетикой он заряжал нас весь вечер. Гости были в восторге. Кстати, у Алишера нет никакой звездности и короны на голове. Я ожидала и даже просила, чтобы Алишер меня поздравил со сцены, но я не ожидала, что буду с ним исполнять две песни. Сам он выступал даже дольше, чем было запланировано. Еще он выходил к гостям во время выступления", – поделилась впечатлениями Алена.
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