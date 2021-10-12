https://sputnik-georgia.ru/20211012/ombudsmen-gruzii-saakashvili-mozhet-otkazatsya-ot-medpomoschi-260490898.html
Омбудсмен Грузии: Саакашвили может отказаться от медпомощи
Омбудсмен Грузии: Саакашвили может отказаться от медпомощи
Представители офиса Народного защитника не выявили нарушений в обращении или в содержании в тюрьме экс-президента 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T22:26+0400
2021-10-12T22:26+0400
2021-10-12T22:28+0400
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нино ломджария
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что распространение деталей состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может спровоцировать его отказаться от медицинской помощи.Специальная пенитенциарная служба в понедельник распространила полный отчет о состоянии здоровья Саакашвили, указав детально все параметры.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем >>"Распространение подобных заявлений пенитенциарной службой либо высокопоставленными лицами создает дополнительную угрозу отказа голодающего заключенного от медицинской помощи", - говорится в заявлении Народного защитника.В сообщении отмечается, что омбудсмен негативно оценивает любое заявление, которое может повлечь переход Саакашвили на более тяжелую форму голодовки и ухудшить состояние его здоровья.В то же время Народный защитник отмечает, что его представители несколько раз навещали экс-президента Грузии в тюрьме и не выявили нарушений в обращении или в содержании.Специальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили >>Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Во вторник адвокаты сообщили об ухудшении его здоровья.Минюст Грузии уже призвал министерство здравоохранения создать группу врачей по наблюдению за здоровьем экс-президента.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили
Омбудсмен Грузии: Саакашвили может отказаться от медпомощи
22:26 12.10.2021 (обновлено: 22:28 12.10.2021)
Представители офиса Народного защитника не выявили нарушений в обращении или в содержании в тюрьме экс-президента
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что распространение деталей состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может спровоцировать его отказаться от медицинской помощи.
Специальная пенитенциарная служба в понедельник распространила полный отчет о состоянии здоровья Саакашвили, указав детально все параметры.
"Распространение подобных заявлений пенитенциарной службой либо высокопоставленными лицами создает дополнительную угрозу отказа голодающего заключенного от медицинской помощи", - говорится в заявлении
Народного защитника.
В сообщении отмечается, что омбудсмен негативно оценивает любое заявление, которое может повлечь переход Саакашвили на более тяжелую форму голодовки и ухудшить состояние его здоровья.
В то же время Народный защитник отмечает, что его представители несколько раз навещали экс-президента Грузии в тюрьме и не выявили нарушений в обращении или в содержании.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Во вторник адвокаты сообщили об ухудшении его здоровья.
Минюст Грузии уже призвал министерство здравоохранения создать группу врачей по наблюдению за здоровьем экс-президента.
Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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