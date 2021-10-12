https://sputnik-georgia.ru/20211012/spetsialnaya-gruppa-vrachey-budet-sozdana-v-gruzii-dlya-nablyudeniem-za-zdorovem-saakashvili-260490252.html
Специальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили
Специальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили
Минюст обратился с просьбой к главам двух парламентских комитетов наблюдать за защитой прав Саакашвили для обеспечения прозрачности процесса 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T21:36+0400
2021-10-12T21:36+0400
2021-10-12T23:36+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
министерство юстиции грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Министерство юстиции Грузии предложило Минздраву создать мультифункциональную группу врачей для оценки здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении Минюста.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Во вторник адвокаты сообщили об ухудшении его здоровья.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем >>"Мы обращаемся с просьбой к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе создать группу врачей, целью которой будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, в случае необходимости, представление рекомендаций", - говорится в заявлении.Кроме того, Минюст обратился с просьбой к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю комитета здравоохранения Дмитрию Хундадзе наблюдать за защитой прав Саакашвили для обеспечения прозрачности процесса."Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили >>Также Минюст призвал к сотрудничеству с Народным защитником Нино Ломджария.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили
Специальная группа врачей будет создана в Грузии для наблюдением за здоровьем Саакашвили
21:36 12.10.2021 (обновлено: 23:36 12.10.2021)
Минюст обратился с просьбой к главам двух парламентских комитетов наблюдать за защитой прав Саакашвили для обеспечения прозрачности процесса
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Министерство юстиции Грузии предложило Минздраву создать мультифункциональную группу врачей для оценки здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении
Минюста.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Во вторник адвокаты сообщили об ухудшении его здоровья.
"Мы обращаемся с просьбой к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе создать группу врачей, целью которой будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, в случае необходимости, представление рекомендаций", - говорится в заявлении.
Кроме того, Минюст обратился с просьбой к председателю парламентского комитета по правам человека Михаилу Сарджвеладзе и председателю комитета здравоохранения Дмитрию Хундадзе наблюдать за защитой прав Саакашвили для обеспечения прозрачности процесса.
Также Минюст призвал к сотрудничеству с Народным защитником Нино Ломджария.
Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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