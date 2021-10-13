https://sputnik-georgia.ru/20211013/gruppa-vrachey-budet-sledit-za-zdorovem-saakashvili-260514788.html

Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме

Группа врачей будет следить за здоровьем Саакашвили в тюрьме

Адвокаты Саакашвили уже заявили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T16:24+0400

2021-10-13T16:24+0400

2021-10-13T16:43+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Комитет по здравоохранению парламента Грузии принял решение создать группу врачей, которая будет следить за здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и информировать общество, сам Саакашвили согласен."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>С подобной инициативой накануне выступил Минюст. Адвокаты не раз говорили, что состояние здоровья Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 13-й день ухудшается, хотя пока остается стабильным.При этом он отметил, что, несмотря на то, что экс-президент создал сам для себя такие условия, его здоровье очень важно."Нам важно, чтобы у общества была правильная информация и это не было предметом спекуляций", - сказал Хундадзе.Между тем, адвокаты Саакашвили уже заявили, что их подзащитный не против наблюдения за его здоровьем."Михаил Саакашвили не против. Пусть подключатся эти врачи. Для него важен и визит его личного врача в учреждение по исполнению наказаний. А чтобы избежать спекуляций, он согласен на других врачей. Никто ничего не скрывает", - сказал адвокат Георгий Гелхаури.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211013/ne-tolko-ekstraditsiya--kiev-ischet-puti-vozvrascheniya-saakashvili-na-ukrainu--260504949.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили