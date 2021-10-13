https://sputnik-georgia.ru/20211013/isntagram-protiv-realnosti-asmus-pokazala-smeshnye-foto-dochki-260518901.html

Isntagram против реальности: Асмус показала смешные фото дочки

Isntagram против реальности: Асмус показала смешные фото дочки

Звезда "Интернов" и бывшая жена Гарика Харламова опубликовала забавные кадры из семейного архива и развеселила подписчиков 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T17:42+0400

2021-10-13T17:42+0400

2021-10-13T17:45+0400

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гарик харламов

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус рассмешила поклонников: звезда показала забавные фотографии своей дочери Насти от Гарика Харламова. 33-летняя звезда сериала "Интерны" совмещает работу в кино с заботой о дочке. Кристина часто берет наследницу на съемки, в отпуск или просто весело проводит время с Настей дома. Девочка охотно позирует звездной маме и веселит ее поклонников. Недавно Асмус опубликовала новые снимки дочки: на кадрах школьница предстала в двух противоположных образах. На первом снимке девочка сидит дома в растянутой футболке, шортах и грязных носках. Настя закинула ноги на стол и взяла в рот вилку. А на втором снимке дочь знаменитостей в купальнике и стильных очках позирует возле бассейна с тарелкой экзотических фруктов и коктейлем. "Инстаграм и реальная жизнь", - подписала фотографии Асмус и рассмешила подписчиков. "Носки - зачет"; "На первом фото - отдых с мамой, на втором - с папой"; "Мини-Гарик"; "Почему это так смешно"; "С юмором девочка"; "Вот это детство!" - написали фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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гарик харламов, кристина асмус, российский шоу-бизнес