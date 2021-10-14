https://sputnik-georgia.ru/20211014/edinstvennyy-spasennyy-pri-obvale-doma-v-batumi-idet-na-popravku-260553342.html

Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку

Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку

Пациент уже переведен из реанимации в палату, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T17:39+0400

2021-10-14T17:39+0400

2021-10-14T17:45+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Состояние единственного спасенного при обрушении жилого дома в Батуми улучшилось.Как заявляют в министерстве здравоохранения Аджарии, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Накануне он был переведен из реанимационного отделения в палату и продолжает курс лечения.Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован>>37-летний мужчина является единственным жильцом дома по улице 26 Мая, которому удалось спастись. Он провел под обломками 11 часов, прежде чем до него добрались спасатели.Часть пятиэтажного дом с двумя этажами надстройки в Батуми обрушилась 8 октября. Погибли девять человек, в том числе трое детей. Около 300 спасателей более суток непрерывно расчищали обвал, чтобы добраться до людей. Предварительной причиной обвала дома назван снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны трое человек - владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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