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Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку
Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку
Пациент уже переведен из реанимации в палату, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T17:39+0400
2021-10-14T17:45+0400
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минздрав
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Состояние единственного спасенного при обрушении жилого дома в Батуми улучшилось.Как заявляют в министерстве здравоохранения Аджарии, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Накануне он был переведен из реанимационного отделения в палату и продолжает курс лечения.Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован&gt;&gt;37-летний мужчина является единственным жильцом дома по улице 26 Мая, которому удалось спастись. Он провел под обломками 11 часов, прежде чем до него добрались спасатели.Часть пятиэтажного дом с двумя этажами надстройки в Батуми обрушилась 8 октября. Погибли девять человек, в том числе трое детей. Около 300 спасателей более суток непрерывно расчищали обвал, чтобы добраться до людей. Предварительной причиной обвала дома назван снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны трое человек - владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, минздрав, обрушение жилого дома в батуми

Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку

17:39 14.10.2021 (обновлено: 17:45 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пациент уже переведен из реанимации в палату, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Состояние единственного спасенного при обрушении жилого дома в Батуми улучшилось.
Как заявляют в министерстве здравоохранения Аджарии, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Накануне он был переведен из реанимационного отделения в палату и продолжает курс лечения.
Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован>>
37-летний мужчина является единственным жильцом дома по улице 26 Мая, которому удалось спастись. Он провел под обломками 11 часов, прежде чем до него добрались спасатели.
Часть пятиэтажного дом с двумя этажами надстройки в Батуми обрушилась 8 октября. Погибли девять человек, в том числе трое детей. Около 300 спасателей более суток непрерывно расчищали обвал, чтобы добраться до людей.
Предварительной причиной обвала дома назван снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны трое человек - владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.
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