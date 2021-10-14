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Франция выдвинула на "Оскар" хоррор "Титан"
Франция выдвинула на "Оскар" хоррор "Титан"
94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Фантастический триллер Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию Американской академии "Оскар" от Франции, сообщает Le Monde. Конкурсная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после нескольких слушаний решила, что именно картина "Титан" будет представлять Францию на предстоящей церемонии вручения "Оскара". Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" >>>"Мы очень гордимся тем, что "Титан", этот исключительный фильм, отправится на "Оскар" от Франции", – прокомментировал Доминик Бутонна, кинопродюсер и президент CNC.Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса. После фурора в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики, пишет IndieWire. Им также заинтересовались прокатчики из США – ленту показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллиона по всему миру. Для франкоязычного фильма это большое достижение. 94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, франция, оскар
Франция выдвинула на "Оскар" хоррор "Титан"
10:21 14.10.2021 (обновлено: 10:41 14.10.2021)
94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik.
Фантастический триллер Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию Американской академии "Оскар" от Франции, сообщает Le Monde
.
Конкурсная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после нескольких слушаний решила, что именно картина "Титан" будет представлять Францию на предстоящей церемонии вручения "Оскара".
"Мы очень гордимся тем, что "Титан", этот исключительный фильм, отправится на "Оскар" от Франции", – прокомментировал Доминик Бутонна, кинопродюсер и президент CNC.
Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса.
По сюжету "Титана", после страшной автокатастрофы, в которую девушка Алекса попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. 15 лет спустя она работает стриптизершей, а когда беременеет совершенно невероятным образом, это провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.
После фурора в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики, пишет IndieWire. Им также заинтересовались прокатчики из США – ленту показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллиона по всему миру. Для франкоязычного фильма это большое достижение.
94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
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