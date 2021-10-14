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Франция выдвинула на "Оскар" хоррор "Титан"
Франция выдвинула на "Оскар" хоррор "Титан"
94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе 14.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Фантастический триллер Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию Американской академии "Оскар" от Франции, сообщает Le Monde. Конкурсная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после нескольких слушаний решила, что именно картина "Титан" будет представлять Францию на предстоящей церемонии вручения "Оскара". Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" &gt;&gt;&gt;"Мы очень гордимся тем, что "Титан", этот исключительный фильм, отправится на "Оскар" от Франции", – прокомментировал Доминик Бутонна, кинопродюсер и президент CNC.Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса. После фурора в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики, пишет IndieWire. Им также заинтересовались прокатчики из США – ленту показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллиона по всему миру. Для франкоязычного фильма это большое достижение. 94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, франция, оскар

Франция выдвинула на "Оскар" хоррор "Титан"

10:21 14.10.2021 (обновлено: 10:41 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкСтатуэтка "Оскар"
Статуэтка Оскар - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Фантастический триллер Джулии Дюкорно "Титан", получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" на кинофестивале в Каннах, выдвинули на премию Американской академии "Оскар" от Франции, сообщает Le Monde.
Конкурсная комиссия, организованная Национальным центром кинематографии и анимации (CNC), после нескольких слушаний решила, что именно картина "Титан" будет представлять Францию на предстоящей церемонии вручения "Оскара".
Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" >>>
"Мы очень гордимся тем, что "Титан", этот исключительный фильм, отправится на "Оскар" от Франции", – прокомментировал Доминик Бутонна, кинопродюсер и президент CNC.
Картина Дюкорно обошла фильм "Событие" Одри Диван, удостоенный главного приза на 78-м Венецианском кинофестивале, а также криминальную драму "Северный бастион" Седрика Хименеса.
По сюжету "Титана", после страшной автокатастрофы, в которую девушка Алекса попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. 15 лет спустя она работает стриптизершей, а когда беременеет совершенно невероятным образом, это провоцирует у девушки всплеск неконтролируемой агрессии.
После фурора в Каннах "Титан" получил восторженные отзывы от публики, пишет IndieWire. Им также заинтересовались прокатчики из США – ленту показали в 525 кинотеатрах страны. После второго уикенда хоррор собрал более одного миллиона долларов внутри родной Франции и более 3,6 миллиона по всему миру. Для франкоязычного фильма это большое достижение.
94-я церемония награждения премией "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
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