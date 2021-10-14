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Премьер Грузии устал говорить о Саакашвили
Премьер Грузии устал говорить о Саакашвили
Было потрачено много эмоций, а сейчас надо концентрироваться на деле, считает премьер 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T14:08+0400
2021-10-14T15:52+0400
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михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался давать дополнительные разъяснения по поводу экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении.Демонстрация силы под возгласы "Свободу Саакашвили" – Тбилиси в ожидании вечерней акции&gt;&gt;Саакашвили прибыл в Грузию перед выборами в органы местной власти и был арестован 1 октября. С момента задержания он объявил голодовку и не собирается ее прекращать до выхода на свободу.В то же время премьер повторил свои обвинения в адрес экс-президента, озвученные ранее."Заключенный Саакашвили приехал в страну с одной целью – устроить дестабилизацию и беспорядки, в том числе тяжелые провокации и убийства, если бы все развивалось, как он задумал. Слава Богу, мы смогли сделать все, чтобы страна и население избежали этого горя и провокации", – сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что не ждет противостояния на сегодняшней акции протеста, организованной сторонниками Саакашвили в центре Тбилиси."Я не жду противостояния сегодня. Нам всем необходимо спокойствие", – сказал Гарибашвили, добавив, что вопрос спокойствия в стране зависит и от оппозиции.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили

Премьер Грузии устал говорить о Саакашвили

14:08 14.10.2021 (обновлено: 15:52 14.10.2021)
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© photo: Government of Georgia / FBИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Government of Georgia / FB
Было потрачено много эмоций, а сейчас надо концентрироваться на деле, считает премьер
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался давать дополнительные разъяснения по поводу экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении.
Демонстрация силы под возгласы "Свободу Саакашвили" – Тбилиси в ожидании вечерней акции>>
Саакашвили прибыл в Грузию перед выборами в органы местной власти и был арестован 1 октября. С момента задержания он объявил голодовку и не собирается ее прекращать до выхода на свободу.

"Я больше не хочу столько говорить о заключенном. Было сделано много заявлений, мы потратили много эмоций, а сейчас надо концентрироваться на деле", – сказал Гарибашвили.

В то же время премьер повторил свои обвинения в адрес экс-президента, озвученные ранее.
"Заключенный Саакашвили приехал в страну с одной целью – устроить дестабилизацию и беспорядки, в том числе тяжелые провокации и убийства, если бы все развивалось, как он задумал. Слава Богу, мы смогли сделать все, чтобы страна и население избежали этого горя и провокации", – сказал Гарибашвили.
При этом он отметил, что не ждет противостояния на сегодняшней акции протеста, организованной сторонниками Саакашвили в центре Тбилиси.
"Я не жду противостояния сегодня. Нам всем необходимо спокойствие", – сказал Гарибашвили, добавив, что вопрос спокойствия в стране зависит и от оппозиции.
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам – делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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