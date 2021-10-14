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Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T16:53+0400
2021-10-14T16:53+0400
2021-10-14T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Офис генерального прокурора Украины не обращался к грузинской стороне с запросом о выдаче Киеву Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости". "Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, украина, михаил саакашвили, киев, возвращение и арест саакашвили
Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву
Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Офис генерального прокурора Украины не обращался к грузинской стороне с запросом о выдаче Киеву Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство "Украинские новости".
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.
"На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступали, поэтому в компетентные органы Грузии офис генерального прокурора с таким запросом не обращался", - говорится в ответе офиса генпрокурора Украины на запрос агентства.
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.
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