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Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву

Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили Киеву

Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T16:53+0400

2021-10-14T16:53+0400

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новости

украина

михаил саакашвили

киев

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Офис генерального прокурора Украины не обращался к грузинской стороне с запросом о выдаче Киеву Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости". "Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, украина, михаил саакашвили, киев, возвращение и арест саакашвили