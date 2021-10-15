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Арест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
Арест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
Главный посыл оппозиции на многотысячной акции протеста в Тбилиси напомнил политологу мультфильм про кота Леопольда 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T19:16+0400
2021-10-15T19:28+0400
новости
грузия
аналитика
интервью
единое нацдвижение
грузинская мечта
тюрьма
акция
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Последняя акция "Единого национального движения" оказалась самой масштабной с тех пор, как эта партия 9 лет назад потеряла власть в Грузии. Главная оппозиционная партия 14 октября стянула на площадь Свободы в Тбилиси сторонников со всей страны.Главный посыл на организованной под лозунгом "Свободу Саакашвили" акции - "большое примирение" и активизация в преддверии "решающей битвы" 30 октября. Аналитик Вахтанг Дзабирадзе назвал использование фактора Саакашвили, основателя "Нацдвижения", хорошим политическим ходом перед вторым туром выборов мэров городов и районов.Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась&gt;&gt;Экс-президент вернулся в Грузию, чтобы поддержать оппозицию на выборах 2 октября, при этом зная, что его арестуют. Саакашвили был заочно приговорен к тюремному заключению за должностные преступления.- Г-н Вахтанг, как вы оцените прошедшую акцию, которая впечатлила многих своей организованностью и формой?- Акция была довольно хорошо спланирована, и на это указывает то, что она была очень представительной и широкомасштабной. За эти последние 9 лет такой масштабной акции под эгидой "Национального движения" не проводилось. Это, можно сказать, первый случай. Она прошла спокойно и завершилась так же мирно. Ничего критичного сказать нельзя. Акция удовлетворяла всем нормам протеста.- Еще за день до акции вы говорили, что предел участников - 10 тысяч. Вы, наверно, сильно удивились?- Признаюсь, не ожидал таких масштабов. Но, видимо, были дополнительные факторы. Я также не ожидал, что на выборы придет столько людей. Но, видимо, фактор Саакашвили сыграл как в первом, так и во втором случае.Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД&gt;&gt;Можно сказать, что "Национальное движение" пошло в политический ва-банк, когда приехал Саакашвили и сел в тюрьму. Это максимум, что они могут использовать для мобилизации своих сторонников. Никакого другого ресурса у них нет. У них в рукаве была карта "Саакашвили", и они ее разыграли.- Как вы оцените сам ход акции?- Считаю, что в ходе течения акции были приняты правильные решения. Она не вела участников к радикализации. И выступление Ники Мелия (ред. - председатель "Нацдвижения") вело к тому, чтобы акция прошла мирно и спокойно."Национальному движению" нужно было доказать широкому спектру, что они не планируют делать шаги в сторону дестабилизации. С этой точки зрения пиара как в организационной, так и в политической части акция была успешной. Кто кому нравится - это отдельная тема. Я оцениваю влияние акции на нейтральную общественность.Было бы плохо, если бы целью акции стало лишь освобождение Саакашвили. Как видно, они переиграли, и правильно сделали, и связали акцию не с освобождением Саакашвили, а с выборами.Они анонсировали акцию и на день второго тура. Что произойдет 30 числа, сказать не могу, но было принято политически правильное решение.- А кто входит в нейтральную часть электората?- Актив электората условно можно поделить на три части: сторонники "Национального движения", "Грузинской мечты" и нейтральная часть. Сегодня идет игра, куда поведут третью часть. Кто сможет ее перетянуть, тот и станет победителем. Третья часть это те, у кого меньше личных политических интересов. Поэтому, отношение к ним должно быть другим.В обществе, вот именно в этой третьей части электората, есть определенные страхи, что "Национальное движение" поступит так же, как поступало в течение 9 лет, будучи у власти, и постараются снова дестабилизацией заполучить власть. Поэтому формат акции и призывы на ней были направлены к этим избирателям, чтобы переубедить их."Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента&gt;&gt;Мы миллион раз слышали такие призывы о примирении, но это так не происходит. Для этого нужна база, политическое пространство, где это примирение произойдет само собой. А создателем такой среды за 30 лет так никто и не был. Эти призывы напоминают мультфильм советских времен "Кот Леопольд", в котором звучит фраза "Ребята, давайте жить дружно". Поэтому, этого призыва недостаточно. Должна появится среда, которая воплотит этот призыв в реальность. Когда в свое время "Нацдвижение" шло к власти, они говорили то же самое. Вот в чем проблема.- А что насчет международного сообщества?- Международное сообщество тоже многое помнит. Призывы - это хорошо, такая речь приветствуется, она лучше ругани и оскорблений в эфирах. Но получить поддержку Запада лишь лозунгами, что мы идем с миром, невозможно. Да, акция прошла мирно, но еще неясно, какой будет акция 30 октября. Все-таки думаю, что все это было использовано больше для внутреннего потребления. Тем более, за задержанием Саакашвили на Западе большого ажиотажа не последовало.- Как акция "Нацдвижения" отразится на результатах второго тура выборов?- Само собой, акция отразится на втором туре, но не с точки зрения голосов. Думаю, что оппозиционные кандидаты получили максимум голосов на выборах в органы местной власти. Так как почти во всех больших городах был согласован оппозиционный кандидат. Им очень сложно получить дополнительные голоса. Сложно сказать, каким ресурсом обладает "Грузинская мечта", но, проще говоря, голоса Гахария (ред. экс-премьер Грузии) пойдут к "Грузинской мечте", точно так же, как в свое время "Национальное движение" вернуло себе электорат "Европейской Грузии". В Тбилиси с большой вероятностью победит Каладзе (ред. нынешний мэр Тбилиси), хотя бы потому, что к нему пойдет большая часть голосов Гахария.- Акция как-то повлияла на рейтинг ЕНД, ряды сторонников пополнились?- Она не повысила рейтинг "Нацдвижения". Их электоральная база в пределах 500 тысяч. Эта база у них всегда была. Акция показала другое. Одно - когда ты голосуешь за желаемого кандидата на выборах и там ты заканчиваешь свою активность, и второе - когда ты не только голосуешь, но и готов выйти на улицу. "Могла быть трагедия" – Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию&gt;&gt;И акция, и выборы вообще не прибавили сторонников "Нацдвижению", а активизировали ту часть ее сторонников, которые готовы не только пойти к избирательным урнам, но и выйти на улицу. Поэтому сегодня среди сторонников "Нацдвижения" больше людей, которые активно принимают участие в протестах. Хотя, на первый взгляд, это и создает иллюзию, что база "Нацдвижения" увеличилась.И да, они смогут мобилизовать больше людей 30 числа. Но, вот как дальше пойдет процесс, сказать сложно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аналитика, интервью, единое нацдвижение, грузинская мечта, тюрьма, акция

Арест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей

19:16 15.10.2021 (обновлено: 19:28 15.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Главный посыл оппозиции на многотысячной акции протеста в Тбилиси напомнил политологу мультфильм про кота Леопольда
Последняя акция "Единого национального движения" оказалась самой масштабной с тех пор, как эта партия 9 лет назад потеряла власть в Грузии. Главная оппозиционная партия 14 октября стянула на площадь Свободы в Тбилиси сторонников со всей страны.
Главный посыл на организованной под лозунгом "Свободу Саакашвили" акции - "большое примирение" и активизация в преддверии "решающей битвы" 30 октября. Аналитик Вахтанг Дзабирадзе назвал использование фактора Саакашвили, основателя "Нацдвижения", хорошим политическим ходом перед вторым туром выборов мэров городов и районов.
Митингующим в Тбилиси рассказали о планах оппозиции, акция завершилась>>
Экс-президент вернулся в Грузию, чтобы поддержать оппозицию на выборах 2 октября, при этом зная, что его арестуют. Саакашвили был заочно приговорен к тюремному заключению за должностные преступления.
- Г-н Вахтанг, как вы оцените прошедшую акцию, которая впечатлила многих своей организованностью и формой?
- Акция была довольно хорошо спланирована, и на это указывает то, что она была очень представительной и широкомасштабной. За эти последние 9 лет такой масштабной акции под эгидой "Национального движения" не проводилось. Это, можно сказать, первый случай. Она прошла спокойно и завершилась так же мирно. Ничего критичного сказать нельзя. Акция удовлетворяла всем нормам протеста.
- Еще за день до акции вы говорили, что предел участников - 10 тысяч. Вы, наверно, сильно удивились?
- Признаюсь, не ожидал таких масштабов. Но, видимо, были дополнительные факторы. Я также не ожидал, что на выборы придет столько людей. Но, видимо, фактор Саакашвили сыграл как в первом, так и во втором случае.
Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД>>
Можно сказать, что "Национальное движение" пошло в политический ва-банк, когда приехал Саакашвили и сел в тюрьму. Это максимум, что они могут использовать для мобилизации своих сторонников. Никакого другого ресурса у них нет. У них в рукаве была карта "Саакашвили", и они ее разыграли.
- Как вы оцените сам ход акции?
- Считаю, что в ходе течения акции были приняты правильные решения. Она не вела участников к радикализации. И выступление Ники Мелия (ред. - председатель "Нацдвижения") вело к тому, чтобы акция прошла мирно и спокойно.
"Национальному движению" нужно было доказать широкому спектру, что они не планируют делать шаги в сторону дестабилизации. С этой точки зрения пиара как в организационной, так и в политической части акция была успешной. Кто кому нравится - это отдельная тема. Я оцениваю влияние акции на нейтральную общественность.
Было бы плохо, если бы целью акции стало лишь освобождение Саакашвили. Как видно, они переиграли, и правильно сделали, и связали акцию не с освобождением Саакашвили, а с выборами.
Они анонсировали акцию и на день второго тура. Что произойдет 30 числа, сказать не могу, но было принято политически правильное решение.
- А кто входит в нейтральную часть электората?
- Актив электората условно можно поделить на три части: сторонники "Национального движения", "Грузинской мечты" и нейтральная часть. Сегодня идет игра, куда поведут третью часть. Кто сможет ее перетянуть, тот и станет победителем. Третья часть это те, у кого меньше личных политических интересов. Поэтому, отношение к ним должно быть другим.
В обществе, вот именно в этой третьей части электората, есть определенные страхи, что "Национальное движение" поступит так же, как поступало в течение 9 лет, будучи у власти, и постараются снова дестабилизацией заполучить власть. Поэтому формат акции и призывы на ней были направлены к этим избирателям, чтобы переубедить их.
"Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента>>
Мы миллион раз слышали такие призывы о примирении, но это так не происходит. Для этого нужна база, политическое пространство, где это примирение произойдет само собой. А создателем такой среды за 30 лет так никто и не был. Эти призывы напоминают мультфильм советских времен "Кот Леопольд", в котором звучит фраза "Ребята, давайте жить дружно". Поэтому, этого призыва недостаточно. Должна появится среда, которая воплотит этот призыв в реальность. Когда в свое время "Нацдвижение" шло к власти, они говорили то же самое. Вот в чем проблема.
- А что насчет международного сообщества?
- Международное сообщество тоже многое помнит. Призывы - это хорошо, такая речь приветствуется, она лучше ругани и оскорблений в эфирах. Но получить поддержку Запада лишь лозунгами, что мы идем с миром, невозможно. Да, акция прошла мирно, но еще неясно, какой будет акция 30 октября. Все-таки думаю, что все это было использовано больше для внутреннего потребления. Тем более, за задержанием Саакашвили на Западе большого ажиотажа не последовало.
- Как акция "Нацдвижения" отразится на результатах второго тура выборов?
- Само собой, акция отразится на втором туре, но не с точки зрения голосов. Думаю, что оппозиционные кандидаты получили максимум голосов на выборах в органы местной власти. Так как почти во всех больших городах был согласован оппозиционный кандидат. Им очень сложно получить дополнительные голоса.
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии
14:01
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Сложно сказать, каким ресурсом обладает "Грузинская мечта", но, проще говоря, голоса Гахария (ред. экс-премьер Грузии) пойдут к "Грузинской мечте", точно так же, как в свое время "Национальное движение" вернуло себе электорат "Европейской Грузии". В Тбилиси с большой вероятностью победит Каладзе (ред. нынешний мэр Тбилиси), хотя бы потому, что к нему пойдет большая часть голосов Гахария.
- Акция как-то повлияла на рейтинг ЕНД, ряды сторонников пополнились?
- Она не повысила рейтинг "Нацдвижения". Их электоральная база в пределах 500 тысяч. Эта база у них всегда была. Акция показала другое. Одно - когда ты голосуешь за желаемого кандидата на выборах и там ты заканчиваешь свою активность, и второе - когда ты не только голосуешь, но и готов выйти на улицу.
"Могла быть трагедия" – Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию>>
И акция, и выборы вообще не прибавили сторонников "Нацдвижению", а активизировали ту часть ее сторонников, которые готовы не только пойти к избирательным урнам, но и выйти на улицу. Поэтому сегодня среди сторонников "Нацдвижения" больше людей, которые активно принимают участие в протестах. Хотя, на первый взгляд, это и создает иллюзию, что база "Нацдвижения" увеличилась.
И да, они смогут мобилизовать больше людей 30 числа. Но, вот как дальше пойдет процесс, сказать сложно.
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