https://sputnik-georgia.ru/20211015/na-meste-obrushivsheysya-pyatietazhki-v-batumi-postroyat-novyy-dom-260593801.html

На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом

На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом

Экспертиза на устойчивость и безопасность была проведена также близлежащим к обрушившемуся дому в Батуми зданиям 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T18:43+0400

2021-10-15T18:43+0400

2021-10-15T18:43+0400

новости

грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. На месте обрушившего дома на улице 26 Мая будет построен новый, заявила и.о. мэра Батуми Лела Сурманидзе журналистам.В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками оказались 11 человек – выжили только двое, девять человек погибли, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже.Единственный выживший при обвале дома в Батуми идет на поправку>>"Была проведена экспертиза уцелевшей части дома на улице 26 Мая, которая показала, он не подлежит восстановлению. Дом будет демонтирован по специально разработанному проекту. Сегодня повторно приехали эксперты из Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули и произвели экспертизу близлежащих домов на улице Мемеда Абашидзе и Клдиашвили. Принято решение о строительстве дома тех же параметров, что и обрушившийся, и все семьи, которые здесь жили, получат в нем квартиры", - заявила Сурманидзе.Всего речь идет о 53 семьях. Тем, кто не захотят вернуться на прежнее место жительства, будут предложены альтернативные жилплощади в разных районах Батуми.Что касается домов, находящихся рядом с рухнувшим зданием, первичный осмотр показал, что они не пострадали и устойчивы. Жилым домам на улице Клдиашвили и Мемеда Абашидзе ущерба не причинено.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми