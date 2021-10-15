https://sputnik-georgia.ru/20211015/ne-otstaet-ot-garika-asmus-poznakomila-novogo-boyfrenda-s-dochkoy-260572567.html

Не отстает от Гарика: Асмус познакомила нового бойфренда с дочкой

Не отстает от Гарика: Асмус познакомила нового бойфренда с дочкой

Звезда фильма "Текст" и сериала "Интерны" раскрыла новые детали из личной жизни и удивила всех подписчиков в Инстаграм 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T11:31+0400

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2021-10-15T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников – бывшая жена Гарика Харламова заявила, что уже познакомила нового бойфренда с дочкой Настей. Совсем недавно Харламов перестал скрывать новый роман с коллегой по сериалу "Гусар" Екатериной Ковальчук. Пара вышла в свет по случаю открытия закусочной комика и с радостью позировала фотографам. Тогда фанаты уверились в том, что вслед за экс-супругом свои отношения рассекретит и Асмус, но все не так просто. Актриса мало говорит о личном из-за чего фанаты сделали вывод, что актриса до сих пор вспоминает Харламова и не может обрести счастья в личной жизни. Асмус отреагировала без промедления, напомнив всем, что "наличие мужчины – не необходимость для женщины". Также звезда подчеркнула, что все близкие уже знакомы с ее новым возлюбленным, в том числе и дочь. "Все мои друзья и моя семья, мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать в Инстаграм личное", – написала артистка. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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гарик харламов, светская хроника, кристина асмус, российский шоу-бизнес