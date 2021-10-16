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В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
Теперь жителям соседнего дома придется жить в гостинице, пока государство не примет решения об их жилье 16.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-16T00:15+0400
2021-10-16T00:15+0400
2021-10-16T00:33+0400
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батуми
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Власти начали эвакуацию жителей жилого дома рядом с домом, где обрушился подъезд.Подъезд жилого дома в Батуми обрушился 8 октября. В результате погибли 9 человек, еще двое получили повреждения.По информации Первого канала, в данный момент жителей соседнего дома перевозят в гостиницу, так как по заключению экспертов дом не является безопасным.На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом >>Теперь жителям пяти подъездов дома придется жить в гостинице, пока государство не примет решения об их жилье.По предварительным данным, этот дом сносить не будут, а лишь укрепят."Мы пока не знаем всего заключения экспертизы. Но специалисты попросили эвакуировать населения ради превенции" - заявила и.о. мэра Тбилиси Лейла Сурманидзе.По ее словам, всего эвакуированы 50 семей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся
00:15 16.10.2021 (обновлено: 00:33 16.10.2021)
Теперь жителям соседнего дома придется жить в гостинице, пока государство не примет решения об их жилье
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Власти начали эвакуацию жителей жилого дома рядом с домом, где обрушился подъезд.
Подъезд жилого дома в Батуми обрушился 8 октября. В результате погибли 9 человек, еще двое получили повреждения.
По информации Первого канала
, в данный момент жителей соседнего дома перевозят в гостиницу, так как по заключению экспертов дом не является безопасным.
Теперь жителям пяти подъездов дома придется жить в гостинице, пока государство не примет решения об их жилье.
По предварительным данным, этот дом сносить не будут, а лишь укрепят.
"Мы пока не знаем всего заключения экспертизы. Но специалисты попросили эвакуировать населения ради превенции" - заявила и.о. мэра Тбилиси Лейла Сурманидзе.
По ее словам, всего эвакуированы 50 семей.
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