https://sputnik-georgia.ru/20211016/v-batumi-nachalas-evakuatsiya-zhiteley-doma-ryadom-s-obrushivshimsya-260602367.html

В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся

В Батуми началась эвакуация жителей дома рядом с обрушившимся

Теперь жителям соседнего дома придется жить в гостинице, пока государство не примет решения об их жилье 16.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-16T00:15+0400

2021-10-16T00:15+0400

2021-10-16T00:33+0400

грузия

батуми

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260378160_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_61eedb7c4529393b64ec0efbbfee3951.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Власти начали эвакуацию жителей жилого дома рядом с домом, где обрушился подъезд.Подъезд жилого дома в Батуми обрушился 8 октября. В результате погибли 9 человек, еще двое получили повреждения.По информации Первого канала, в данный момент жителей соседнего дома перевозят в гостиницу, так как по заключению экспертов дом не является безопасным.На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом >>Теперь жителям пяти подъездов дома придется жить в гостинице, пока государство не примет решения об их жилье.По предварительным данным, этот дом сносить не будут, а лишь укрепят."Мы пока не знаем всего заключения экспертизы. Но специалисты попросили эвакуировать населения ради превенции" - заявила и.о. мэра Тбилиси Лейла Сурманидзе.По ее словам, всего эвакуированы 50 семей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми