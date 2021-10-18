https://sputnik-georgia.ru/20211018/gruzinskie-igry-prestolov-upoenie-vlastyu-i-ee-posledstviya-260665876.html

Грузинские "игры престолов": упоение властью и ее последствия

Грузинские "игры престолов": упоение властью и ее последствия

Обзор прессы уместней на этот раз начать с конца – с многотысячного митинга в центре Тбилиси, потребовавшего освободить из тюрьмы экс-президента Михаила... 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T23:52+0400

2021-10-18T23:52+0400

2021-10-19T00:05+0400

грузия

аналитика

михаил саакашвили

колумнисты

обзор сми

возвращение и арест саакашвили

обрушение жилого дома в батуми

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В отчетах и комментариях число участников акции, созванной "Нацдвижением", варьирует адекватно политическим предпочтениям. Даже если отбросить крайности, диапазон солидный – от 5 до 50 тысяч человек. Столь резкое расхождение может служить иллюстрацией, насколько велика степень поляризации не только прессы и политиков, но и грузинского общества.Впрочем, по мнению авторитетных аналитиков, для выхода Саакашвили из тюрьмы – а именно это требование фигурировало к качестве основного – масштабы акции, значения не имеют. Потому что так политиков на свободу не отпускают…"Открытая дверь" искушает не всехОшибка – вводить общественность в заблуждение, заверяя, будто подобным способом можно заставить власть освободить экс-президента. Акциями власть не меняется, она может поменяться как раз, если выпустит Саакашвили, поясняет эксперт Рамаз Саварелидзе. Судя по всему, националы предприняли экстраординарные усилия и собрали на площади весь свой электорат, но что дальше? – вторит ему политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 15.10).Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование >>Чего требуют эти люди, не совсем понятно, – разводит руками аналитик Владимир Божадзе. Если за Саакашвили не числится преступлений, почему его адвокаты до сих пор не обратились в Страсбург? Они прекрасно знакомы с процедурой (15.10). Тем временем, в парламенте заявляют, что никаких предпосылок для освобождения обвиняемого экс-президента не предвидится (15.10). А прокуратура даже обнародовала заключение международных экспертов (12.10).Как всегда не обошлось без парадоксов. Несмотря на "открытые для всех двери акции" ("Резонанси", 14.10), почти все оппозиционные партии участвовать в ней отказались. И что же? "Нацдвижению" практически в одиночку удалось вывести огромную массу людей. При том, что оппозиция, действуя совместно, зачастую с трудом собирала на митинги две-три сотни протестующих.Впрочем, невиданная за последние годы мобилизация народа на "Мечту", похоже, особого впечатления не произвела (15.10). Тем не менее, акция показала – недооценивать личностный фактор Саакашвили, по меньшей мере, неразумно. Вдобавок, по мнению эксперта Сосо Цинцадзе, число собравшихся должно было произвести впечатление на западных дипломатов ("Ахали таоба", 15.10), которые пока держатся в тени.Президент Грузии не помилует Саакашвили >>Арест не вызвал отклика международных институтов ("Резонанси", 14.10). Более того, эксперту Мамуке Арешидзе рассказали, что европарламентарий Виола фон Крамон пришла буквально в бешенство, узнав о поведении Саакашавили ("Квирис палитра", 11-17.10). А вот "Национальному движению" арест экс-президента и связанная с ним многотысячная акция позволили обрести почти утраченную после первого тура выборов возможность перегруппировать силы. Роман Гоциризе уже заявил, что условием для проведения внеочередных парламентских выборов будет теперь считаться победа Ники Мелия в борьбе за кресло тбилисского мэра ("Ахали таоба", 11.10).Политический заключенный или заключенный-политик?От порядка этих слов смысл меняется кардинально. И вопрос, что делать дальше, актуален не только для протестующих, но и для власти. Даже если она не хочет признавать этого вслух. Начнем с того, что личный врач 3-го президента, посетивший его в тюрьме, объявил: у Миши заболевание крови, и если арест затянется, мы его можем потерять ("Ахали таоба", 11.10).Сторонники экс-президента уже хлопочут в Брюсселе, рассчитывая на конкретные действия европейских партнеров ("Версия", 13-19.10). Некоторые аналитики не исключают, что после второго тура Запад более активно подключится к этому делу. Хотя Саакашвили сам сделал выбор и теперь обращается к грузинским гражданам из тюрьмы, взывая к солидарности. Другое дело что, эксперт Амиран Салуквадзе считает его миролюбие видимостью – оно сопровождается командой добиться освобождения до второго тура ("Ахали таоба", 14.10).Тюрьма, конечно, не лучшее место для президентов, даже бывших. Большая часть экспертов отнеслась к факту ареста сдержанно. Даже те, кто непосредственно пострадали от рук саакашвилевского режима. "Встретил арест без радости и скорби – холодным разумом", -прокомментировал ситуацию Мамука Тускадзе (12.10). Тем не менее, в целом раскол в обществе явно усугубился.Счастье, что экс-президент, как он сам когда-то признался, не читает газет. Некоторые из них не особо утруждают себя подбором выражений. "Если Саакашвили хочет жить, пусть и не помышляет выходить из тюрьмы, а то обескровленный им народ устроит по нему поминки…". "Посадить Саакашвили всего на 6 лет – цинизм и издевательство над нацией!". Это краткие аннотации, вынесенные на первую полосу "Асавал-Дасавали" (11-17.10).Теоретически все возможно - юрист прокомментировал шансы Саакашвили на помилование >>По-видимому, наиболее объективную точку зрения сформулировал эксперт Гия Хухашвили – тоже подвергавшийся в свое время преследованиям прежнего режима. Он считает, что на данный момент Саакашвили является политзаключенным, но не по причине отсутствия вины, а потому что вину эту следует обосновать в ходе качественного расследования ("Ахали таоба", 15.10).Саакашвили не выпустят 2-3 месяца – он нужен власти для политических торгов, - убежден Ника Читадзе (14.10). Власть постарается ситуацию нейтрализовать, а затем экстрадирует его на Украину, - в целом согласен Паата Закареишвили ("Резонанси", 15.10). Правда, Главная прокуратура Украины сообщила местным журналистам, что никаких запросов на экстрадицию украинского гражданина Михаила Саакашвили она не получала (15.10). Не исключено, дело так и не переместится из политического поля в правовое. А как отразится на прогнозах акция 8 октября, сказать еще сложнее.Трагедия в Батуми – срез проблем государстваТрудно уверенно судить, какие планы роились в голове нелегально пересекшего границу Грузии бывшего президента. Но одно очевидно – он нанес сокрушительный удар, прежде всего, по процессу формирования "третьей силы", к появлению которой всячески стремилось в последнее время грузинское общество ("Квирис палитра").Речь идет не только о партии экс-премьера Георгия Гахария, но и о той части оппозиционного спектра, которая также могла претендовать на эту роль. Радикализацией Саакашвили полностью лишил малые партии политической перспективы. Их лидеры потому и отказались от участия в акции за его освобождение. Но и это не все. Своими действиями экс-президент помешал разрушить двухполюсную систему власти ("Квирис палитра"). Заметим, плохо поддающуюся контролю и, в силу местной политической ментальности, губительную для страны.Тбилиси под угрозой – после трагедии в Батуми эксперты вновь забили тревогу >>Есть немало примеров, когда одна партия, став (неважно, каким путем) преемницей другой, сохраняет принятые предшественниками порочные решения. А третьей силы попросту нет. И трагедия в Батуми – скорее, логическое следствие подобной практики, а не исключение. Свалить вину на строителей не получилось – лишившись фундамента из-за преступной безответственности кое-кого из жильцов, здание простояло… 48 часов! И ужас не только в том, что под обломками батумского дома погибли люди, а в том, что проблема гораздо масштабней.Наше население привыкло жить в развалинах, и ничто его уже не удивляет, - пишет публицист Валерий Кварацхелия ("Грузия и мир", 13-19.10). Это системные проблемы, - согласен эксперт Сандро Твалчрелидзе ("Квирис палитра"). Сразу же после прихода к власти "Национальное движение" внедрило в строительную отрасль новые порядки, пишет "Версия". Застройщики получили право после утверждения проекта наращивать… этажи, просто доплачивая за соответствующий коэффициент.С 2009 года по август 2014-го было выписано 1948 такого рода разрешений. А их удельный вес среди выданных после 2004 года составил, по данным доктора технических наук, профессора Анзора Саканделидзе, 90%! Он назвал подобное строительство "убойным". Так вот, летом нынешнего года лоббистам удалось-таки "протащить" в парламенте Грузии законопроект о строительной амнистии ("Версия").Дальше, как говорится, без комментариев…РазноеВ нынешнем году отменена музыкальная часть праздника "Тбилисоба", проводимого в телевизионном формате. Выделенные средства будут перечислены в фонд помощи семьям погибших и пострадавших в результате батумской трагедии. ("Сакартвелос Республика", 14.10)Ее называют грузинский повар маленькой парижской улицы. В гостях "У Магды" побывали многие известные персоны. А недавно довелось угощать даже Саломе Зурабишвили. По профессии Магда Гегенава стоматолог, но их с мужем клинику снесли, и пришлось уехать в эмиграцию. Впрочем, как говорят, не было счастья, так несчастье помогло. ("Квирис палитра")Литовский монетный двор принял решение отчеканить партию коллекционных монет на мотивы "Витязя в тигровой шкуре". "Коронация Тинатин" – к выпуску уже готова. (Ахали таоба", 15.10)Грузия представит на "Оскара" фильм Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон". В главных ролях две грузинские легенды – 5-кратный победитель мировых первенств и 2-кратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили и выдающийся актер Кахи Кавсадзе. (Сакартвелос Республика", 14.10).Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты, обзор сми, возвращение и арест саакашвили, обрушение жилого дома в батуми