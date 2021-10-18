https://sputnik-georgia.ru/20211018/timati-vossoedinilsya-s-eks-vozlyublennoy-v-osobennyy-den-260654052.html
Тимати воссоединился с экс-возлюбленной в особенный день
Тимати воссоединился с экс-возлюбленной в особенный день
Рэпер и модель Анастасия Решетова отметили день рождения сына Ратмира. Трогательные фото с праздника умилили Сеть 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T17:31+0400
2021-10-18T17:31+0400
2021-10-18T17:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
светская хроника
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615626_0:0:2419:1361_1920x0_80_0_0_32ef0c9a996902d9ac3c5cd10508b6c6.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российский рэпер Тимати воссоединился с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой: правда, только в честь дня рождения маленького сына. Тимати и Решетова были вместе больше пяти лет, но осенью 2020-го расстались. Знаменитости сохранили дружеские отношения ради общего наследника. Недавно они даже встретились, чтобы отметить особенный праздник в семье - день рождения Ратмира. Фотографии с вечеринки были опубликованы в Инстаграм и растрогали поклонников: в Сети обсуждают неожиданное воссоединение Решетовой и Тимати. Праздник прошел в одном из ресторанов Москвы. Среди приглашенных оказались друзья и родственники: Джиган, Оксана Самойлова и другие. Малыш выглядел умилительно в черном мини-смокинге, а его мама сияла в белоснежном наряде. На празднике появилась и старшая наследница Тимати - дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252615626_66:0:2285:1664_1920x0_80_0_0_104e4193442e4c9a866ea1893aeaa22a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тимати, светская хроника, российский шоу-бизнес
Тимати воссоединился с экс-возлюбленной в особенный день
Рэпер и модель Анастасия Решетова отметили день рождения сына Ратмира. Трогательные фото с праздника умилили Сеть
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российский рэпер Тимати воссоединился с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой: правда, только в честь дня рождения маленького сына.
Тимати и Решетова были вместе больше пяти лет, но осенью 2020-го расстались. Знаменитости сохранили дружеские отношения ради общего наследника. Недавно они даже встретились, чтобы отметить особенный праздник в семье - день рождения Ратмира.
Фотографии с вечеринки были опубликованы в Инстаграм и растрогали поклонников: в Сети обсуждают неожиданное воссоединение Решетовой и Тимати.
Праздник прошел в одном из ресторанов Москвы. Среди приглашенных оказались друзья и родственники: Джиган, Оксана Самойлова и другие. Малыш выглядел умилительно в черном мини-смокинге, а его мама сияла в белоснежном наряде.
На празднике появилась и старшая наследница Тимати - дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Тимати заметили на свидании с еще одной участницей "Холостяка"
Уже не тайна. Тимати поужинал с новой возлюбленной в Сочи – видео
Битва блондинок: новая девушка Тимати опозорилась перед его бывшей
Шпагаты и декольте
: образы новой девушки Тимати взволновали Сеть
Серьезная сумма: раскрыт гонорар Тимати за шоу "Холостяк"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.