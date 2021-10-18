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https://sputnik-georgia.ru/20211018/timati-vossoedinilsya-s-eks-vozlyublennoy-v-osobennyy-den-260654052.html
Тимати воссоединился с экс-возлюбленной в особенный день
Тимати воссоединился с экс-возлюбленной в особенный день
Рэпер и модель Анастасия Решетова отметили день рождения сына Ратмира. Трогательные фото с праздника умилили Сеть 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T17:31+0400
2021-10-18T17:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российский рэпер Тимати воссоединился с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой: правда, только в честь дня рождения маленького сына. Тимати и Решетова были вместе больше пяти лет, но осенью 2020-го расстались. Знаменитости сохранили дружеские отношения ради общего наследника. Недавно они даже встретились, чтобы отметить особенный праздник в семье - день рождения Ратмира. Фотографии с вечеринки были опубликованы в Инстаграм и растрогали поклонников: в Сети обсуждают неожиданное воссоединение Решетовой и Тимати. Праздник прошел в одном из ресторанов Москвы. Среди приглашенных оказались друзья и родственники: Джиган, Оксана Самойлова и другие. Малыш выглядел умилительно в черном мини-смокинге, а его мама сияла в белоснежном наряде. На празднике появилась и старшая наследница Тимати - дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тимати, светская хроника, российский шоу-бизнес

Тимати воссоединился с экс-возлюбленной в особенный день

17:31 18.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Рэпер и модель Анастасия Решетова отметили день рождения сына Ратмира. Трогательные фото с праздника умилили Сеть
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Российский рэпер Тимати воссоединился с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой: правда, только в честь дня рождения маленького сына.
Тимати и Решетова были вместе больше пяти лет, но осенью 2020-го расстались. Знаменитости сохранили дружеские отношения ради общего наследника. Недавно они даже встретились, чтобы отметить особенный праздник в семье - день рождения Ратмира.
Фотографии с вечеринки были опубликованы в Инстаграм и растрогали поклонников: в Сети обсуждают неожиданное воссоединение Решетовой и Тимати.
Праздник прошел в одном из ресторанов Москвы. Среди приглашенных оказались друзья и родственники: Джиган, Оксана Самойлова и другие. Малыш выглядел умилительно в черном мини-смокинге, а его мама сияла в белоснежном наряде.
На празднике появилась и старшая наследница Тимати - дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
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