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Уже не тайна. Тимати поужинал с новой возлюбленной в Сочи – видео
15:33 27.09.2021 (обновлено: 15:46 27.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Известный рэпер предпочитает эффектных и красивых молодых девушек, вот и новая пассия артиста такова. Ее обсуждает весь Интернет
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Российский рэпер и предприниматель Тимати и его новая возлюбленная, модель Саша Дони перестали скрывать отношения – пару запечатлели в одном из ресторанов города Сочи.
На кадрах видно, как Тимати и Саша Дони входят в заведении и садятся за свой столик, при этом не скрываясь от публики.
О том, что Тимати отдыхает в Сочи с Сашей Дони, знали все его поклонники. Влюбленные опубликовали в своих Instagram-аккаунтах фото, сделанные в одном частном самолете. Также вдвоем они посетили этап "Формулы-1".
Известно о новой пассии рэпера не так много – Саша Дони в прошлом занималась балетом, а сейчас модель.
Многие пользователи пишут, что Саша – это смесь двух бывших Тимати – Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Пользователи под фото пишут комментарии о том, что девушка слишком "искусственна" или откровенна. Однако, есть и те, кто восхищается красотой модели.
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