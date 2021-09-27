https://sputnik-georgia.ru/20210927/uzhe-ne-tayna-timati-pouzhinal-s-novoy-vozlyublennoy-v-sochi--video-259934121.html

Уже не тайна. Тимати поужинал с новой возлюбленной в Сочи – видео

Уже не тайна. Тимати поужинал с новой возлюбленной в Сочи – видео

Известный рэпер предпочитает эффектных и красивых молодых девушек, вот и новая пассия артиста такова. Ее обсуждает весь Интернет 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T15:33+0400

2021-09-27T15:33+0400

2021-09-27T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Российский рэпер и предприниматель Тимати и его новая возлюбленная, модель Саша Дони перестали скрывать отношения – пару запечатлели в одном из ресторанов города Сочи.На кадрах видно, как Тимати и Саша Дони входят в заведении и садятся за свой столик, при этом не скрываясь от публики.О том, что Тимати отдыхает в Сочи с Сашей Дони, знали все его поклонники. Влюбленные опубликовали в своих Instagram-аккаунтах фото, сделанные в одном частном самолете. Также вдвоем они посетили этап "Формулы-1".Известно о новой пассии рэпера не так много – Саша Дони в прошлом занималась балетом, а сейчас модель.Многие пользователи пишут, что Саша – это смесь двух бывших Тимати – Алены Шишковой и Анастасии Решетовой. Пользователи под фото пишут комментарии о том, что девушка слишком "искусственна" или откровенна. Однако, есть и те, кто восхищается красотой модели.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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