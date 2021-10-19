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Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
Третий президент Грузии голодает в руставской тюрьме уже 18 дней 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T08:42+0400
2021-10-19T08:42+0400
2021-10-19T10:42+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет переведен из тюрьмы в одну из тбилисских клиник, сообщает ТВ "Пирвели".Во вторник руставскую тюрьму №12, где отбывает наказание Саакашвили, посетит консилиум врачей и оценит состояние третьего президента после 18 дней голодовки.Саакашвили будет защищать еще один адвокат>>По данным телекомпании, специальная группа из шести медиков, которая была создана министром здравоохранения по просьбе личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, произведет комплексное обследование и оценит состояние здоровья заключенного. Не исключено, что третий президент Грузии будет переведен в одну из тбилисских клиник, в частности, в "Вивамед", если его состояние будет признано критическим.Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет>>Кипшидзе утверждает, что Саакашвили уже заметно ослаб, бледен и ему трудно передвигаться из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
08:42 19.10.2021 (обновлено: 10:42 19.10.2021)
Третий президент Грузии голодает в руставской тюрьме уже 18 дней
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет переведен из тюрьмы в одну из тбилисских клиник, сообщает ТВ "Пирвели"
.
Во вторник руставскую тюрьму №12, где отбывает наказание Саакашвили, посетит консилиум врачей и оценит состояние третьего президента после 18 дней голодовки.
По данным телекомпании, специальная группа из шести медиков, которая была создана министром здравоохранения по просьбе личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, произведет комплексное обследование и оценит состояние здоровья заключенного.
Не исключено, что третий президент Грузии будет переведен в одну из тбилисских клиник, в частности, в "Вивамед", если его состояние будет признано критическим.
Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет>>
Кипшидзе утверждает, что Саакашвили уже заметно ослаб, бледен и ему трудно передвигаться из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
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