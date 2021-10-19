https://sputnik-georgia.ru/20211019/nuzhdaetsya-li-saakashvili-v-gospitalizatsii-reshit-konsilium-vrachey-260667812.html

Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей

Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей

Третий президент Грузии голодает в руставской тюрьме уже 18 дней 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T08:42+0400

2021-10-19T08:42+0400

2021-10-19T10:42+0400

новости

грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет переведен из тюрьмы в одну из тбилисских клиник, сообщает ТВ "Пирвели".Во вторник руставскую тюрьму №12, где отбывает наказание Саакашвили, посетит консилиум врачей и оценит состояние третьего президента после 18 дней голодовки.Саакашвили будет защищать еще один адвокат>>По данным телекомпании, специальная группа из шести медиков, которая была создана министром здравоохранения по просьбе личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, произведет комплексное обследование и оценит состояние здоровья заключенного. Не исключено, что третий президент Грузии будет переведен в одну из тбилисских клиник, в частности, в "Вивамед", если его состояние будет признано критическим.Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет>>Кипшидзе утверждает, что Саакашвили уже заметно ослаб, бледен и ему трудно передвигаться из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, возвращение и арест саакашвили