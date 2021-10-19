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Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
Третий президент Грузии голодает в руставской тюрьме уже 18 дней 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T08:42+0400
2021-10-19T10:42+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет переведен из тюрьмы в одну из тбилисских клиник, сообщает ТВ "Пирвели".Во вторник руставскую тюрьму №12, где отбывает наказание Саакашвили, посетит консилиум врачей и оценит состояние третьего президента после 18 дней голодовки.Саакашвили будет защищать еще один адвокат&gt;&gt;По данным телекомпании, специальная группа из шести медиков, которая была создана министром здравоохранения по просьбе личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, произведет комплексное обследование и оценит состояние здоровья заключенного. Не исключено, что третий президент Грузии будет переведен в одну из тбилисских клиник, в частности, в "Вивамед", если его состояние будет признано критическим.Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет&gt;&gt;Кипшидзе утверждает, что Саакашвили уже заметно ослаб, бледен и ему трудно передвигаться из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей

08:42 19.10.2021 (обновлено: 10:42 19.10.2021)
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© Facebook / Mikheil SaakashviliЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© Facebook / Mikheil Saakashvili
Третий президент Грузии голодает в руставской тюрьме уже 18 дней
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет переведен из тюрьмы в одну из тбилисских клиник, сообщает ТВ "Пирвели".
Во вторник руставскую тюрьму №12, где отбывает наказание Саакашвили, посетит консилиум врачей и оценит состояние третьего президента после 18 дней голодовки.
Саакашвили будет защищать еще один адвокат>>
По данным телекомпании, специальная группа из шести медиков, которая была создана министром здравоохранения по просьбе личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, произведет комплексное обследование и оценит состояние здоровья заключенного.
Не исключено, что третий президент Грузии будет переведен в одну из тбилисских клиник, в частности, в "Вивамед", если его состояние будет признано критическим.
Эндокринолог о последствиях голодания: на соке и меде Саакашвили долго не протянет>>

Кипшидзе утверждает, что Саакашвили уже заметно ослаб, бледен и ему трудно передвигаться из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
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