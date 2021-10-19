https://sputnik-georgia.ru/20211019/v-batumi-iz-avariynogo-doma-evakuirovali-neskolko-desyatkov-semey-261305048.html

В Батуми из аварийного дома эвакуировали несколько десятков семей

В Батуми из аварийного дома эвакуировали несколько десятков семей

Еще один дом в непосредственной близости от обрушившейся пятиэтажки в Батуми признан аварийным 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T19:46+0400

2021-10-19T19:46+0400

2021-10-19T20:27+0400

новости

грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Эвакуация до 40 семей в целях безопасности произведена из жилого дома на улице Мемеда Абашидзе в Батуми, который стоит рядом с обрушившейся 8 октября пятиэтажкой, сообщает мэрия города.По данным мэрии, Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули установило, что жилой дом №56 на улице Мемеда Абашидзе находится в аварийном состоянии и требует срочного укрепления.На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый домЧто касается еще одного дома, расположенного в непосредственной близости с местом трагедии 8 октября, его техническое состояние удовлетворительное."Данный объект не требует срочных укрепительных мероприятий, однако на обоих объектах необходимо пересмотреть строительные решения. Эти дефекты необходимо устранить", - говорится в сообщении мэрии.В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками погибли девять человек погибли, в том числе трое детей.Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтированОколо 300 спасателей более суток непрерывно расчищали обвал, чтобы добраться до людей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны три человека - владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.Читайте также:Сфера строительства в Грузии - эксперт назвал причину всех проблемЖители Батуми бьют тревогу после трагедииТрагедия в Батуми может стать не последней, опасается глава Ассоциации застройщиковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми