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https://sputnik-georgia.ru/20211020/ekonomit-ne-rekomenduyu-skolko-stoyat-novye-zuby-morgenshterna-260680401.html
"Экономить не рекомендую": сколько стоят новые зубы Моргенштерна
"Экономить не рекомендую": сколько стоят новые зубы Моргенштерна
На зубах экономить не стоит, посоветовал эпатажный рэпер, и в подробностях рассказал о своем новом "приобретении" 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T07:14+0400
2021-10-20T07:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн потратил на свои зубы более четырех миллионов рублей, об этом артист рассказал в своем новом видео в YouTube.Ради красивой улыбки Алишеру пришлось провести несколько часов под общим наркозом."Эти зубы стоят четыре миллиона 100 тысяч рублей. Да, много. Ну, а как иначе? Посмотрите на виниры других звезд и поймете, о чем я говорю, почему это так дорого. Можно сделать и побюджетнее – уложиться в "лям", но на этой штуке экономить не рекомендую", – рассказал артист.В ролике зрители могли посмотреть процесс создания винир, а также – уже в конце видео – увидеть знаменитые три шестерки на зубах Моргенштерна.23-летний артист часто рассказывает о своих дорогих покупках, украшениях, автомобилях и так далее, не скрывая суммы, потраченных на них. Однако молодой артист тратит деньги не только на развлечения, но и на благотворительность.Моргенштерну удалось собрать деньги на лечение для Ильи Худобы с помощью своих поклонников. Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Сам рэпер также активно перечислял деньги на счет мальчика.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Экономить не рекомендую": сколько стоят новые зубы Моргенштерна

07:14 20.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
На зубах экономить не стоит, посоветовал эпатажный рэпер, и в подробностях рассказал о своем новом "приобретении"
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн потратил на свои зубы более четырех миллионов рублей, об этом артист рассказал в своем новом видео в YouTube.
Ради красивой улыбки Алишеру пришлось провести несколько часов под общим наркозом.
"Эти зубы стоят четыре миллиона 100 тысяч рублей. Да, много. Ну, а как иначе? Посмотрите на виниры других звезд и поймете, о чем я говорю, почему это так дорого. Можно сделать и побюджетнее – уложиться в "лям", но на этой штуке экономить не рекомендую", – рассказал артист.
В ролике зрители могли посмотреть процесс создания винир, а также – уже в конце видео – увидеть знаменитые три шестерки на зубах Моргенштерна.
23-летний артист часто рассказывает о своих дорогих покупках, украшениях, автомобилях и так далее, не скрывая суммы, потраченных на них. Однако молодой артист тратит деньги не только на развлечения, но и на благотворительность.
Моргенштерну удалось собрать деньги на лечение для Ильи Худобы с помощью своих поклонников. Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Сам рэпер также активно перечислял деньги на счет мальчика.
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