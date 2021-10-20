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"Экономить не рекомендую": сколько стоят новые зубы Моргенштерна
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
На зубах экономить не стоит, посоветовал эпатажный рэпер, и в подробностях рассказал о своем новом "приобретении"
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн потратил на свои зубы более четырех миллионов рублей, об этом артист рассказал в своем новом видео в YouTube.
Ради красивой улыбки Алишеру пришлось провести несколько часов под общим наркозом.
"Эти зубы стоят четыре миллиона 100 тысяч рублей. Да, много. Ну, а как иначе? Посмотрите на виниры других звезд и поймете, о чем я говорю, почему это так дорого. Можно сделать и побюджетнее – уложиться в "лям", но на этой штуке экономить не рекомендую", – рассказал артист.
В ролике зрители могли посмотреть процесс создания винир, а также – уже в конце видео – увидеть знаменитые три шестерки на зубах Моргенштерна.
23-летний артист часто рассказывает о своих дорогих покупках, украшениях, автомобилях и так далее, не скрывая суммы, потраченных на них. Однако молодой артист тратит деньги не только на развлечения, но и на благотворительность.
Моргенштерну удалось собрать деньги на лечение для Ильи Худобы с помощью своих поклонников. Сбор средств велся в течение трех месяцев. За это время рэпер и его поклонники смогли собрать 168 миллионов рублей на лечение 3-летнего Ильи Худобы с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Сам рэпер также активно перечислял деньги на счет мальчика.
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