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В Тбилиси снесут около 10 тысяч аварийных зданий

В Тбилиси снесут около 10 тысяч аварийных зданий

Как отметил Каладзе, следующие четыре года мэрия планирует осуществить программу замены авариных зданий 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T13:24+0400

2021-10-20T13:24+0400

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общество

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Власти Тбилиси снесут 10 тысяч аварийных зданий, на их месте будут построены новые дома, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду. Тбилисский тупик: жизнь в доме, который в любой момент может обвалиться>>Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным в Грузии после трагедии в Батуми. Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре черноморского курорта 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей.Как отметил градоначальник, все расходы на себя берет мэрия Тбилиси."Им (жильцам – ред.) не придется ничего платить. В процессе строительства мы берем обязательства, эти люди временно будут переведены на съемные квартиры на два года, и когда работы завершатся, они вернутся в отремонтированные дома", – сказал Каладзе.При этом глава столицы отметил, что заменить 10 тысяч аварийных зданий невозможно за четыре года. "Но здесь главное, что уже есть программа со своими правилами, регуляциями и у всех правительств, которые будут у власти столицы в последующие десятилетия, будет возможность пользоваться этой программой и раз и навсегда заменить эти устаревшие, советские, аварийные здания новыми зданиями грузинской архитектуры", – заключил Каладзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе