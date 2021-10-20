https://sputnik-georgia.ru/20211020/v-tbilisi-snesut-okolo-10-tysyach-avariynykh-zdaniy-261324938.html
В Тбилиси снесут около 10 тысяч аварийных зданий
В Тбилиси снесут около 10 тысяч аварийных зданий
Как отметил Каладзе, следующие четыре года мэрия планирует осуществить программу замены авариных зданий 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T13:24+0400
2021-10-20T13:24+0400
2021-10-20T13:24+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24598/14/245981461_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ec1430410d395dcae68494097c880654.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Власти Тбилиси снесут 10 тысяч аварийных зданий, на их месте будут построены новые дома, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду. Тбилисский тупик: жизнь в доме, который в любой момент может обвалиться>>Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным в Грузии после трагедии в Батуми. Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре черноморского курорта 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей.Как отметил градоначальник, все расходы на себя берет мэрия Тбилиси."Им (жильцам – ред.) не придется ничего платить. В процессе строительства мы берем обязательства, эти люди временно будут переведены на съемные квартиры на два года, и когда работы завершатся, они вернутся в отремонтированные дома", – сказал Каладзе.При этом глава столицы отметил, что заменить 10 тысяч аварийных зданий невозможно за четыре года. "Но здесь главное, что уже есть программа со своими правилами, регуляциями и у всех правительств, которые будут у власти столицы в последующие десятилетия, будет возможность пользоваться этой программой и раз и навсегда заменить эти устаревшие, советские, аварийные здания новыми зданиями грузинской архитектуры", – заключил Каладзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24598/14/245981461_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_d5cd05813a39c2784d30048677d60c0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
В Тбилиси снесут около 10 тысяч аварийных зданий
Как отметил Каладзе, следующие четыре года мэрия планирует осуществить программу замены авариных зданий
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Власти Тбилиси снесут 10 тысяч аварийных зданий, на их месте будут построены новые дома, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.
Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным в Грузии после трагедии в Батуми. Пятиэтажный дом с двумя надстройками обрушился в центре черноморского курорта 8 октября. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей.
"Это одна из огромных проблем. В городе (Тбилиси – ред.) до 10 тысяч подобных зданий, которым присвоены разные степени категории аварийности... Мы представили программу, с помощью которой мы сможем заменить, обновить, привести в порядок эти дома, построить новые", – отметил Каладзе.
Как отметил градоначальник, все расходы на себя берет мэрия Тбилиси.
"Им (жильцам – ред.) не придется ничего платить. В процессе строительства мы берем обязательства, эти люди временно будут переведены на съемные квартиры на два года, и когда работы завершатся, они вернутся в отремонтированные дома", – сказал Каладзе.
При этом глава столицы отметил, что заменить 10 тысяч аварийных зданий невозможно за четыре года.
"Но здесь главное, что уже есть программа со своими правилами, регуляциями и у всех правительств, которые будут у власти столицы в последующие десятилетия, будет возможность пользоваться этой программой и раз и навсегда заменить эти устаревшие, советские, аварийные здания новыми зданиями грузинской архитектуры", – заключил Каладзе.
Читайте также:
Сфера строительства
в Грузии - эксперт назвал причину всех проблем
Жители Батуми бьют тревогу
после трагедии
Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован
Трагедия в Батуми
может стать не последней, опасается глава Ассоциации застройщиков
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.