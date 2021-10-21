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https://sputnik-georgia.ru/20211021/nichego-sebe-domik-britni-spirs-prismotrela-osobnyak-za-16-mln--261377212.html
Ничего себе домик! Бритни Спирс присмотрела особняк за 16 млн
Ничего себе домик! Бритни Спирс присмотрела особняк за 16 млн
Будущее "гнездышко" звезды и ее жениха Сэма Асгари находится в очень престижном районе, который по достоинству оценили многие звезды 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T18:01+0400
2021-10-21T18:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца-тирана и всерьез настроилась на переезд: звезда облюбовала особняк за 16,5 миллиона долларов. Бритни возвращается к жизни после судов: звезда получила свою свободу, согласилась выйти замуж за своего бойфренда Сэма Асгари, а также задумалась о пополнении в семье. Теперь поп-дива приступила к следующему этапу - поиску нового семейного гнездышка. Спирс уже присмотрела особняк в очень престижном районе Лос-Анджелеса - Хидден Хилз, который давно оценили многие знаменитости. Соседями Бритни могут стать Майли Сайрус, Ким Кардашьян и рэпер Дрейк. Стоимость дома, который понравился Бритни, составляет больше 16 миллионов долларов, и раньше он принадлежал звездному визажисту Джеффри Стару. Как сообщают журналисты Daily Mail, дом настолько понравился будущим супругам, что они пробыли там больше получаса. В особняке семь спален, 13 ванных, а также роскошная терраса с видом на холмы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды

Ничего себе домик! Бритни Спирс присмотрела особняк за 16 млн

18:01 21.10.2021
160
© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© AFP / VALERIE MACON
Будущее "гнездышко" звезды и ее жениха Сэма Асгари находится в очень престижном районе, который по достоинству оценили многие звезды
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца-тирана и всерьез настроилась на переезд: звезда облюбовала особняк за 16,5 миллиона долларов.
Бритни возвращается к жизни после судов: звезда получила свою свободу, согласилась выйти замуж за своего бойфренда Сэма Асгари, а также задумалась о пополнении в семье. Теперь поп-дива приступила к следующему этапу - поиску нового семейного гнездышка.
Спирс уже присмотрела особняк в очень престижном районе Лос-Анджелеса - Хидден Хилз, который давно оценили многие знаменитости.
Соседями Бритни могут стать Майли Сайрус, Ким Кардашьян и рэпер Дрейк. Стоимость дома, который понравился Бритни, составляет больше 16 миллионов долларов, и раньше он принадлежал звездному визажисту Джеффри Стару.
Как сообщают журналисты Daily Mail, дом настолько понравился будущим супругам, что они пробыли там больше получаса. В особняке семь спален, 13 ванных, а также роскошная терраса с видом на холмы.
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