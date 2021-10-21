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https://sputnik-georgia.ru/20211021/takaya-prelest-keti-topuriya-pokazala-podrosshego-syna-261354547.html
Такая прелесть! Кети Топурия показала подросшего сына
Такая прелесть! Кети Топурия показала подросшего сына
Звезда группы A'Studio сняла момент чудесного времяпровождения с наследником – на видео видно, как малыш играет в гостиной перед телевизором 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T11:14+0400
2021-10-21T11:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия растрогала поклонников – звезда показала момент единения со своим подросшим сыном Адамом. Топурия снова стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова. Звезда редко публикует фотографии и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака, но недавно сделала исключение и показала, как проводит время вечерами с младшим ребенком. Топурия опубликовала трогательное видео в сторис Инстаграм. На ролике артистки запечатлен ее девятимесячный сын. Момент единения матери и сына умилил поклонников. На видео малыш сидит перед телевизором в гостиной и играет с игрушечными львом и ежом, в то время как его мама греется у камина и наблюдает за ним. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Такая прелесть! Кети Топурия показала подросшего сына

11:14 21.10.2021
181
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Кети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Звезда группы A'Studio сняла момент чудесного времяпровождения с наследником – на видео видно, как малыш играет в гостиной перед телевизором
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия растрогала поклонников – звезда показала момент единения со своим подросшим сыном Адамом.
Топурия снова стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова.
Звезда редко публикует фотографии и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака, но недавно сделала исключение и показала, как проводит время вечерами с младшим ребенком.
Топурия опубликовала трогательное видео в сторис Инстаграм. На ролике артистки запечатлен ее девятимесячный сын. Момент единения матери и сына умилил поклонников.
На видео малыш сидит перед телевизором в гостиной и играет с игрушечными львом и ежом, в то время как его мама греется у камина и наблюдает за ним.
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