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Такая прелесть! Кети Топурия показала подросшего сына
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Звезда группы A'Studio сняла момент чудесного времяпровождения с наследником – на видео видно, как малыш играет в гостиной перед телевизором
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия растрогала поклонников – звезда показала момент единения со своим подросшим сыном Адамом.
Топурия снова стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова.
Звезда редко публикует фотографии и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака, но недавно сделала исключение и показала, как проводит время вечерами с младшим ребенком.
Топурия опубликовала трогательное видео в сторис Инстаграм. На ролике артистки запечатлен ее девятимесячный сын. Момент единения матери и сына умилил поклонников.
На видео малыш сидит перед телевизором в гостиной и играет с игрушечными львом и ежом, в то время как его мама греется у камина и наблюдает за ним.
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