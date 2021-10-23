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Саакашвили сделали переливание в тюрьме
Саакашвили сделали переливание в тюрьме
Процедура прошла в полевых условиях и Саакашвили нуждается в лечении в клинике, заявил врач экс-президента 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T01:02+0400
2021-10-23T01:08+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохих результатов анализа крови, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили голодает уже 21-й день. Голодовку он объявил 1 октября в день своего задержания.При этом он отметил, что экс-президент отказывается лечится в тюремной клинике и он как врач этого не рекомендует.При этом врач отметил, что сейчас состояние Саакашвили удовлетворительное.О возможной госпитализации экс-президента Грузии в лечебное учреждение №18, находящееся при глданской тюрьме, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили &gt;&gt;Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализировать Саакашвили принудительно будет возможно только при реальной угрозе, когда он сам уже не сможет дать согласия.Между тем, против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые считают, что в этом случае экс-президента могут убить другие заключенные.В министерстве юстиции подобное исключают, обещая принять все меры безопасности.Саакашвили могут положить в тюремную больницу – министр юстиции &gt;&gt;Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили сделали переливание в тюрьме

01:02 23.10.2021 (обновлено: 01:08 23.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма - сторожевая вышка с охраной и забор
Руставская тюрьма - сторожевая вышка с охраной и забор - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Процедура прошла в полевых условиях и Саакашвили нуждается в лечении в клинике, заявил врач экс-президента
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохих результатов анализа крови, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
Саакашвили голодает уже 21-й день. Голодовку он объявил 1 октября в день своего задержания.

"У него один параметр очень плохой и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо. Эта процедура прошла в полевых условиях, медицинская комната в тюрьме для этого не предназначена и Саакашвили нуждается в лечении в клинике", – сказал Кипшидзе.

При этом он отметил, что экс-президент отказывается лечится в тюремной клинике и он как врач этого не рекомендует.
При этом врач отметил, что сейчас состояние Саакашвили удовлетворительное.
О возможной госпитализации экс-президента Грузии в лечебное учреждение №18, находящееся при глданской тюрьме, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили >>
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализировать Саакашвили принудительно будет возможно только при реальной угрозе, когда он сам уже не сможет дать согласия.
Между тем, против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые считают, что в этом случае экс-президента могут убить другие заключенные.
В министерстве юстиции подобное исключают, обещая принять все меры безопасности.
Саакашвили могут положить в тюремную больницу – министр юстиции >>
Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.

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