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Саакашвили сделали переливание в тюрьме
Саакашвили сделали переливание в тюрьме
Процедура прошла в полевых условиях и Саакашвили нуждается в лечении в клинике, заявил врач экс-президента 23.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-23T01:02+0400
2021-10-23T01:02+0400
2021-10-23T01:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохих результатов анализа крови, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.Саакашвили голодает уже 21-й день. Голодовку он объявил 1 октября в день своего задержания.При этом он отметил, что экс-президент отказывается лечится в тюремной клинике и он как врач этого не рекомендует.При этом врач отметил, что сейчас состояние Саакашвили удовлетворительное.О возможной госпитализации экс-президента Грузии в лечебное учреждение №18, находящееся при глданской тюрьме, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе.Ясько заявила об ухудшении состояния Саакашвили >>Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализировать Саакашвили принудительно будет возможно только при реальной угрозе, когда он сам уже не сможет дать согласия.Между тем, против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые считают, что в этом случае экс-президента могут убить другие заключенные.В министерстве юстиции подобное исключают, обещая принять все меры безопасности.Саакашвили могут положить в тюремную больницу – министр юстиции >>Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили сделали переливание в тюрьме
01:02 23.10.2021 (обновлено: 01:08 23.10.2021)
Процедура прошла в полевых условиях и Саакашвили нуждается в лечении в клинике, заявил врач экс-президента
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохих результатов анализа крови, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
Саакашвили голодает уже 21-й день. Голодовку он объявил 1 октября в день своего задержания.
"У него один параметр очень плохой и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо. Эта процедура прошла в полевых условиях, медицинская комната в тюрьме для этого не предназначена и Саакашвили нуждается в лечении в клинике", – сказал Кипшидзе.
При этом он отметил, что экс-президент отказывается лечится в тюремной клинике и он как врач этого не рекомендует.
При этом врач отметил, что сейчас состояние Саакашвили удовлетворительное.
О возможной госпитализации экс-президента Грузии в лечебное учреждение №18, находящееся при глданской тюрьме, ранее заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
Ранее Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализировать Саакашвили принудительно будет возможно только при реальной угрозе, когда он сам уже не сможет дать согласия.
Между тем, против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые считают, что в этом случае экс-президента могут убить другие заключенные.
В министерстве юстиции подобное исключают, обещая принять все меры безопасности.
Ранее рекомендацию к госпитализации Саакашвили выдал консилиум врачей, выделенный Минздравом Грузии. По словам медиков, состояние экс-президента не критическое, а госпитализация необходима для профилактики осложнений, вызванных голодовкой.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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