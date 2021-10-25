https://sputnik-georgia.ru/20211025/obostrenie-s-privkusom-porazheniya--mnenie-pressy-pered-vtorym-turom-vyborov-v-gruzii-261482904.html

Обострение с привкусом поражения – мнение прессы перед вторым туром выборов в Грузии

Обострение с привкусом поражения – мнение прессы перед вторым туром выборов в Грузии

У кого лучше стартовая позиция перед окончательным финишем? И финиш ли это? Вопрос волнует экспертов и общественность. На его фоне поблек даже арест Михаила... 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T23:17+0400

2021-10-25T23:17+0400

2021-10-25T23:34+0400

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Требование освободить экс-президента постепенно трансформировалось в мобилизующий фактор для электората "Национального движения" ("Квирис палитра", 18-24.10). А одолевшую в первом туре барьер в 43% голосов "Грузинскую мечту" никто не торопится поздравлять с победой.Условно партия власти подтвердила свою легитимность, но условности не бывают прочными. Массовая акция 14 октября показала, что за "Национальным движением" кроется солидный потенциал. И вопрос, что будет после второго тура, пока не снят с повестки дня ("Резонанси", 18.10).Темные разводы на "теневой коалиции""Нацдвижение" на эмоциональном взлете – поддержка избирателей на выборах оказалась выше, чем сулило большинство соцопросов. Уверенность националов в своих силах растет. "Мечта" никому не нужна – ни обществу, ни политическому спектру, ни международным партнерам, бесцеремонно заявляет один из идеологов партии Шота Малашхия ("Ахали таоба", 22.10). Однако превзошла прогнозы и "Мечта", что не дает оснований надеяться на снижение политического накала.Правда, националы, словно уловив наконец-то настрой общества, поспешили смягчить риторику. В ней появились призывы ко всеобщему примирению и даже нотки раскаяния. Аналогичный тон время от времени проскальзывает и в обращениях Михаила Саакашвили из тюрьмы. Кое-кто оттаял – мол, с националами надо обойтись как подобает культурной нации. Почему бы заодно не простить всех, кто когда-либо проводил репрессии?! – возмутился публицист Давид Мхеидзе ("Грузия и мир", 20-26.10).Реально в примирение никто не верит. Да и часть общества, испытывающая недовольство властью, более оппозиционно настроено все-таки по отношению к националам, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра"). Даже представители духовенства сочли нужным пояснить: многими христианские догмы толкуются неверно – зло подлежит справедливому суду ("Версия", 20-26.10).Другие настроены более решительно. "Приехал Миша в трейлере со сметаной, а на мусоровозе отправится на политическое кладбище", - иронизирует поэт Дато Маградзе ("Квирис палитра). "Пожизненное заключение убийце Саакашвили!", "Запретить "Нацдижение!" - требует "Асавал-Дасавали" (18-24.10). Стало очевидно, что возвращение Саакашвили активизировало не только его сторонников. Но если агрессия оппозиции ведет лишь к собственному ее усилению или наоборот, то когда на нее поддается власть, все может обернуться расколом страны и общества, опасается политолог Паата Закареишвили ("Резонанси", 18.10).Лидер националов Ника Мелия уже приступил к формированию "теневого правительства" ("Ахали таоба", 22.10). Пока лишь столичного. Помимо националов в нем представлены "Дроа", "Лело", "Стратегия возрождения". Оппозиция уже назвала этот симбиоз "теневой коалицией". Хотя эксперт Рамаз Сакварелидзе считает, что в условиях реальной коалиции у партий должен быть сопоставимый рейтинг. В противном случае, это всего лишь декорация ("Резонанси", 22.10).Параллельно в Тбилиси началась "война обещаний". В первом туре Ника Мелия в борьбе за кресло тбилисского мэра слишком увлекся политической борьбой. Сделав упор на референдум, он полностью забыл о проблемах города и теперь, перед вторым туром, старается наверстать упущенное. Впрочем, большинство аналитиков считают, что опоздал ("Квирис палитра").Насколько реальны закулисные игры?Кое-кто "теневую коалицию" толкует шире, считая, что "Мечта" и "Нацдвижение" действуют заодно, любыми средствами стараясь не подпустить к активной политике посторонних. Это совместная игра Саакашвили и Иванишвили, считает лидер "Гирчи" Яго Хвичия, так что, долго экс-президент в тюрьме не задержится ("Квирис палитра").Если допустить, что такого рода элементы действительно присутствуют, надо признать, "Мечта" ввязалась в очень рискованную игру. Ясно, что угроза в лице Саакашвили восприниматься дистанционно перестала. Однако не менее ясно и то, что его приезд вполне может обернуться неконтролируемым развитием ситуации в целом. Стремление правящей команды к политизации процессов отдает ароматом страха поражения, пишет "Резонанси" (21.10).Пока же Михаил Саакашвили продолжает голодовку. В прессе теперь активно муссируется вопрос его перевода в больницу. Сам экс-президент принимать медицинскую помощь категорически отказывается. Но по заявлению адвокатов, вроде бы согласился пройти курс лечения в какой-нибудь частной клинике. Это стало еще одним поводом для серьезных разногласий.Против перевода Саакашвили в больницу ответственные лица не возражают, но только в тюремную. Исключений делать никто не намерен. Другие заведения, по заявлению премьера Ираклия Гарибашвили, не рассматриваются ("Резонанси", 22.10). Для тюрьмы голодовка обычное дело, согласен политолог Паата Закареишвили, и в тюремной больнице есть все необходимое для лечения осложнений от голода (20.10).Перевод заключенного в неприспособленную частную клинику связан со многими объективными трудностями. В том числе, с надежной охраной. А активность Саакашвили контролю поддается плохо. Он уже пересек нелегально две государственные границы – Украины и Грузии. А к сторонникам своим обратился из окна… тюремной душевой ("Ахали таоба", 22.10)!..Судьба Миши зависит от исхода второго тура, уверен лидер "Свободной Грузии" Каха Кукава (19.10). Но, в принципе, любая победа для "Нацдвижения" – это вопрос лишь политического достоинства. Речь идет о местных органах самоуправления, а не о парламенте. В результате местных выборов власть конституционным путем не меняется ("Версия").Вот уже 30 лет политика в Грузии напрямую зависит от того, кто больше людей выведет на улицу, с сожалением констатирует конституционист Леван Алапишвили ("Ахали таоба", 19.10). Избиратель опять поделен надвое, и нам не удалось разорвать этот порочный круг, признает лидер "Стратегии возрождения" Георгий Вашадзе. Избиратель все видит в двух цветах, согласна с ним экс-министр обороны Тина Хидашели ("Квирис палитра").Уцелеет тот, кому повезет…Похоже, сказанное касается не только выборов и политики, но и остальных сфер, включая борьбу с пандемией. В Тбилиси двумя дозами, правда, вакцинировано 54% взрослого населения, в Батуми – 60% ("Резонанси", 21.10). Тем не менее, для общего перелома ситуации этого явно недостаточно. По стране в целом показатель вдвое ниже. Тем не менее, решительными мерами руководство явно опасается обидеть потенциальных избирателей. Благо недовольные уже заявили: нас опять закроют – ничего другого они не умеют ("Ахали таоба", 21.10)А в результате катастрофически замедлились темпы вакцинации. Дальше запугивания ввести ограничения для невакцинированных граждан при посещении развлекательных и общественных заведений никто пойти не решается. Более того, правительство постановило, что локдаун объявлен не будет ("Резонанси", 22.10). Между тем, ситуация складывается крайне драматично, чтобы не сказать трагически.Специалисты с тревогой констатируют, что еще ни одна волна в Грузии не начиналась так плохо, как 5-я. Во вторник число инфицированных за сутки достигло 6 тысяч человек. И согласно прогнозам, это положение может сохраняться в течение 2-3 недель (22.10).Тут уж, прямо скажем, победа любой политической партии будет равнозначна поражению…РазноеДизайнеру одежды Демне Гвасалия удалось в очередной раз поразить мир моды. Он выпустил очки, отделанные пушистой черной шерстью. В них уже щеголяет Ким Кардашьян. ("Ахали таоба", 19.10)Тинатин Арабули 54 года преподавала в школе немецкий язык. Из них 23 - в Шатили, куда переехала с супругом, чтобы поддержать развитие горного края. В 30-годы ее родителей переселили из Хевсурети, и Тинатин родилась в Телави. Училась и работала в Тбилиси, но вернулась к своим корням. ("Квирис палитра")Телеведущий "Мтавари архи" Ака Модебадзе в прямом эфире сделал предложение своей коллеге Гванце Цихелашвили. Та ответила согласием. Ну а зрителям осталось пожелать молодой супружеской паре счастья! (Ахали таоба", 20.10)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20211025/sidi-v-tyurme---k-saakashvili-obratilis-ego-protivniki-iz-kutaisi-261481194.html

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https://sputnik-georgia.ru/20211024/naskolko-tyuremnaya-bolnitsa-gotova-k-priemu-saakashvili-ombudsmen-provel-proverku-261448939.html

https://sputnik-georgia.ru/20211018/oppozitsiya-rabotaet-nad-formirovaniem-tenevogo-pravitelstva-tbilisi-260644154.html

https://sputnik-georgia.ru/20211025/premer-obeschal-ne-dopustit-obyazatelnoy-vaktsinatsii-v-gruzii-261450066.html

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политика, грузия, аналитика, колумнисты, обзор сми