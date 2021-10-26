https://sputnik-georgia.ru/20211026/mozhet-li-saakashvili-peredavat-pisma-na-volyu-261513790.html
Может ли Саакашвили передавать письма на волю?
Может ли Саакашвили передавать письма на волю?
Никому из заключенных нельзя передавать письма через посетителей и, таким образом, это ограничение не действует только в отношении экс-президента Грузии... 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T21:20+0400
2021-10-26T21:20+0400
2021-10-26T21:26+0400
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михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Саакашвили запрещено передавать письма через посетителей, но при этом он может неограниченно вести переписку через Почту Грузии, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.О том, что Саакашвили запретили передавать письма, заявил его единомышленник и член основанной им партии "Единое национальное движение" Коба Накопия.Служба поясняет, что, согласно Кодексу заключения, у Саакашвили есть право неограниченно отправлять и получать письма в установленном порядке – через "Почту Грузии" за свой счет.Саакашвили не хочет лечиться в тюремной клинике >>Кроме того, Специальная пенитенциарная служба отмечает, что никому из заключенных нельзя передавать письма через посетителей и, таким образом, это ограничение не действует только в отношении экс-президента Грузии.В то же время в службе поясняют, что выносить личные письма нельзя и адвокатам заключенных.До этого соратники и адвокаты Саакашвили часто выносили письма экс-президента Грузии с обращениям к грузинскому обществу и своим сторонникам. Часто письма Саакашвили озвучивались его адвокатами по несколько раз в день.Тюремная больница подходит для лечения Саакашвили – глава Минздрава Грузии >>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
Может ли Саакашвили передавать письма на волю?
21:20 26.10.2021 (обновлено: 21:26 26.10.2021)
Никому из заключенных нельзя передавать письма через посетителей и, таким образом, это ограничение не действует только в отношении экс-президента Грузии, заявили в Службе
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Саакашвили запрещено передавать письма через посетителей, но при этом он может неограниченно вести переписку через Почту Грузии, говорится в сообщении
Специальной пенитенциарной службы.
О том, что Саакашвили запретили передавать письма, заявил его единомышленник и член основанной им партии "Единое национальное движение" Коба Накопия.
Служба поясняет, что, согласно Кодексу заключения, у Саакашвили есть право неограниченно отправлять и получать письма в установленном порядке – через "Почту Грузии" за свой счет.
Кроме того, Специальная пенитенциарная служба отмечает, что никому из заключенных нельзя передавать письма через посетителей и, таким образом, это ограничение не действует только в отношении экс-президента Грузии.
В то же время в службе поясняют, что выносить личные письма нельзя и адвокатам заключенных.
"Адвокаты могут выносить только материалы по уголовному делу", - говорится в сообщении.
До этого соратники и адвокаты Саакашвили часто выносили письма экс-президента Грузии с обращениям к грузинскому обществу и своим сторонникам. Часто письма Саакашвили озвучивались его адвокатами по несколько раз в день.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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