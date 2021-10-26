https://sputnik-georgia.ru/20211026/tyuremnaya-bolnitsa-podkhodit-dlya-lecheniya-saakashvili---glava-minzdrava-gruzii-261498435.html

Тюремная больница подходит для лечения Саакашвили – глава Минздрава Грузии

Тюремная больница подходит для лечения Саакашвили – глава Минздрава Грузии

Во вторник специалисты проверят тюремную больницу, в которую хотят госпитализировать Саакашвили 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T13:46+0400

2021-10-26T13:46+0400

2021-10-26T14:21+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Больница в глданской тюрьме №18 полностью отвечает всем условиям, необходимым для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат>>Саакашвили голодает уже 26 день. Личные врачи заключенного опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.По словам министра, представители Агентства регуляции медицинской и фармацевтической деятельности сегодня осмотрят тюремную больницу и подготовят заключение о ее готовности обеспечить безопасность не только пациента Саакашвили, но и других заключенных.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили