Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211026/v-tyurmakh-gruzii-priveli-v-poryadok-sportploschadki-261512341.html
В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
Спортивные площадки в тюрьмах Грузии обновляют в рамках программы по пропаганде здорового образа жизни среди заключенных 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T20:50+0400
2021-10-26T20:50+0400
новости
грузия
тюрьма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261513211_0:44:1400:832_1920x0_80_0_0_a6ef40e758df27239ba5aa5a3801b0c7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В четырех тюрьмах Грузии, в том числе в учреждении №17, которое недавно оказалось в центре внимания из-за унесшего жизни двоих заключенных пожара, обновили спортивные площадки, говорится в сообщении на странице пенитенциарной службы в Facebook. Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме&gt;&gt;В тюрьмах N17 (город Рустави, близ Тбилиси), N15 (село Ксани, Мцхетский район) и N14 (село Гегути, район Цхалтубо) привели в порядок футбольные поля - сделали искусственное покрытие, металлическое ограждение и освещение. Это - пенитенциарные учреждения закрытого и полуоткрытого типа.В женской колонии №5 (село Мтисдзири, район Гардабани) обновили волейбольную и баскетбольную площадки. Там так же установили металлическое ограждение и сделали освещение.В ведомстве подчеркнули, что и впредь будут способствовать здоровому образу жизни заключенных.По состоянию на 1 июня 2021 года, в грузинских тюрьмах содержатся 9,2 тысячи человек. Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет.В тюрьмах Грузии существует множество оздоровительных и образовательных программ для заключенных, в том числе школьное обучение. Кроме того, заключенные могут работать и зарабатывать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261513211_116:0:1284:876_1920x0_80_0_0_d40f59ee8b1447a2d69a09ec9ecc4cfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тюрьма

В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки

20:50 26.10.2021
© Facebook / Special Penitentiary Service of GeorgiaСпортивная площадка на территории тюрьмы
Спортивная площадка на территории тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia
Спортивные площадки в тюрьмах Грузии обновляют в рамках программы по пропаганде здорового образа жизни среди заключенных
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В четырех тюрьмах Грузии, в том числе в учреждении №17, которое недавно оказалось в центре внимания из-за унесшего жизни двоих заключенных пожара, обновили спортивные площадки, говорится в сообщении на странице пенитенциарной службы в Facebook.
Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме>>
В тюрьмах N17 (город Рустави, близ Тбилиси), N15 (село Ксани, Мцхетский район) и N14 (село Гегути, район Цхалтубо) привели в порядок футбольные поля - сделали искусственное покрытие, металлическое ограждение и освещение. Это - пенитенциарные учреждения закрытого и полуоткрытого типа.
© Facebook / Special Penitentiary Service of GeorgiaСпортивная площадка на территории тюрьмы
Спортивная площадка на территории тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Спортивная площадка на территории тюрьмы
© Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia
В женской колонии №5 (село Мтисдзири, район Гардабани) обновили волейбольную и баскетбольную площадки. Там так же установили металлическое ограждение и сделали освещение.
В ведомстве подчеркнули, что и впредь будут способствовать здоровому образу жизни заключенных.
По состоянию на 1 июня 2021 года, в грузинских тюрьмах содержатся 9,2 тысячи человек. Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет.
В тюрьмах Грузии существует множество оздоровительных и образовательных программ для заключенных, в том числе школьное обучение. Кроме того, заключенные могут работать и зарабатывать.

Читайте также:

Минюст Грузии готов сотрудничать со следствием по делу о пожаре в тюрьме
Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"
Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом
Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:43Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
21:20Может ли Саакашвили передавать письма на волю?
20:50В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
20:37Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан
20:18Саакашвили не хочет лечиться в тюремной клинике
19:56ИГ* в Афганистане возобновит зарубежные атаки через год - разведка США предупрежлает
19:38Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
19:21Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит
19:05Олимпийский чемпион из Грузии не поедет на Гран-При Баку
18:48Выставка современного итальянского искусства пройдет в Тбилиси
18:32Беспорядки в столице Судана: демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
18:19Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
17:47Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео
17:17Культурный вопрос: перенос экспонатов из Музея искусств пока не состоялся - администрация
16:47Сборная Грузия по футболу всех времен: международные эксперты определили состав
16:15Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
15:58"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях
15:46Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты"
15:30Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова
14:44Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото