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В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
Спортивные площадки в тюрьмах Грузии обновляют в рамках программы по пропаганде здорового образа жизни среди заключенных 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T20:50+0400
2021-10-26T20:50+0400
2021-10-26T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В четырех тюрьмах Грузии, в том числе в учреждении №17, которое недавно оказалось в центре внимания из-за унесшего жизни двоих заключенных пожара, обновили спортивные площадки, говорится в сообщении на странице пенитенциарной службы в Facebook. Названы имена заключенных, погибших при пожаре в руставской тюрьме>>В тюрьмах N17 (город Рустави, близ Тбилиси), N15 (село Ксани, Мцхетский район) и N14 (село Гегути, район Цхалтубо) привели в порядок футбольные поля - сделали искусственное покрытие, металлическое ограждение и освещение. Это - пенитенциарные учреждения закрытого и полуоткрытого типа.В женской колонии №5 (село Мтисдзири, район Гардабани) обновили волейбольную и баскетбольную площадки. Там так же установили металлическое ограждение и сделали освещение.В ведомстве подчеркнули, что и впредь будут способствовать здоровому образу жизни заключенных.По состоянию на 1 июня 2021 года, в грузинских тюрьмах содержатся 9,2 тысячи человек. Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет.В тюрьмах Грузии существует множество оздоровительных и образовательных программ для заключенных, в том числе школьное обучение. Кроме того, заключенные могут работать и зарабатывать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тюрьма
В тюрьмах Грузии привели в порядок спортплощадки
Спортивные площадки в тюрьмах Грузии обновляют в рамках программы по пропаганде здорового образа жизни среди заключенных
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
В четырех тюрьмах Грузии, в том числе в учреждении №17, которое недавно оказалось в центре внимания из-за унесшего жизни двоих заключенных пожара, обновили спортивные площадки, говорится в сообщении на странице пенитенциарной службы в Facebook
.
В тюрьмах N17 (город Рустави, близ Тбилиси), N15 (село Ксани, Мцхетский район) и N14 (село Гегути, район Цхалтубо) привели в порядок футбольные поля - сделали искусственное покрытие, металлическое ограждение и освещение. Это - пенитенциарные учреждения закрытого и полуоткрытого типа.
В женской колонии №5 (село Мтисдзири, район Гардабани) обновили волейбольную и баскетбольную площадки. Там так же установили металлическое ограждение и сделали освещение.
В ведомстве подчеркнули, что и впредь будут способствовать здоровому образу жизни заключенных.
По состоянию на 1 июня 2021 года, в грузинских тюрьмах содержатся 9,2 тысячи человек. Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет.
В тюрьмах Грузии существует множество оздоровительных и образовательных программ для заключенных, в том числе школьное обучение. Кроме того, заключенные могут работать и зарабатывать.
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