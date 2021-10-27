https://sputnik-georgia.ru/20211027/saakashvili-otkazalsya-ot-meditsinskoy-pomoschi---vrach-iz-ukrainy-261540879.html

Саакашвили отказался от медицинской помощи - врач из Украины

Саакашвили отказался от медицинской помощи - врач из Украины

При этом медик подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя лишать Саакашвили медицинского контроля 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T17:47+0400

2021-10-27T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме, отказался от медицинской помощи и процедур, которые облегчают его состояние, заявил украинский врач Максим Перебийнис после встречи с заключенным.Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию>>Экс-президент Саакашвили голодает уже 27-й день. Личный врач заключенного опасается за его здоровье и требует его госпитализации в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.По словам медика, который прилетел из Украины для встречи с Саакашвили, ему не позволили лично осмотреть экс-президента и они общались через стекло.Перебийнис добавил, что администрация тюрьмы не предоставила результаты последних анализов Саакашвили. Что касается диагноза, то, по словам украинского медика, это врачебная тайна, и говорить о нем может только сам пациент."Если ему не будет оказана медицинская помощь, это увеличивает риск ухудшения его здоровья во время голодовки", - сказал украинский врач.При этом Перебийнис подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили лишился медицинского контроля.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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