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Саакашвили отказался от медицинской помощи - врач из Украины
Саакашвили отказался от медицинской помощи - врач из Украины
При этом медик подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя лишать Саакашвили медицинского контроля 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T17:47+0400
2021-10-27T17:47+0400
2021-10-27T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме, отказался от медицинской помощи и процедур, которые облегчают его состояние, заявил украинский врач Максим Перебийнис после встречи с заключенным.Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию>>Экс-президент Саакашвили голодает уже 27-й день. Личный врач заключенного опасается за его здоровье и требует его госпитализации в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.По словам медика, который прилетел из Украины для встречи с Саакашвили, ему не позволили лично осмотреть экс-президента и они общались через стекло.Перебийнис добавил, что администрация тюрьмы не предоставила результаты последних анализов Саакашвили. Что касается диагноза, то, по словам украинского медика, это врачебная тайна, и говорить о нем может только сам пациент."Если ему не будет оказана медицинская помощь, это увеличивает риск ухудшения его здоровья во время голодовки", - сказал украинский врач.При этом Перебийнис подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили лишился медицинского контроля.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили отказался от медицинской помощи - врач из Украины
17:47 27.10.2021 (обновлено: 17:50 27.10.2021)
При этом медик подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя лишать Саакашвили медицинского контроля
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме, отказался от медицинской помощи и процедур, которые облегчают его состояние, заявил украинский врач Максим Перебийнис после встречи с заключенным.
Экс-президент Саакашвили голодает уже 27-й день. Личный врач заключенного опасается за его здоровье и требует его госпитализации в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.
"Поскольку ему отказали в помощи, Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи. Он отказывается проходить анализы и медицинские процедуры, которые помогают ему облегчить голод", - сказал Перебийнис журналистам.
По словам медика, который прилетел из Украины для встречи с Саакашвили, ему не позволили лично осмотреть экс-президента и они общались через стекло.
Перебийнис добавил, что администрация тюрьмы не предоставила результаты последних анализов Саакашвили. Что касается диагноза, то, по словам украинского медика, это врачебная тайна, и говорить о нем может только сам пациент.
"Если ему не будет оказана медицинская помощь, это увеличивает риск ухудшения его здоровья во время голодовки", - сказал украинский врач.
При этом Перебийнис подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили лишился медицинского контроля.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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