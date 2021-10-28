https://sputnik-georgia.ru/20211028/vot-eto-nomer-ilich-iz-little-big-nadel-pidzhak-v-tsvetochek-i-zavil-volosy--261557497.html

Вот это номер! Ильич из Little Big надел пиджак в цветочек и завил волосы

Вот это номер! Ильич из Little Big надел пиджак в цветочек и завил волосы

Популярный исполнитель решился на очередной эпатажный эксперимент и удивил всех поклонников 28.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-28T11:20+0400

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2021-10-28T11:21+0400

little big

илья прусикин

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин удивил поклонников – музыкант решился на смелый эксперимент с имиджем. Солисты группы Little Big обожают эпатировать публику. Нестандартные наряды, необычные клипы – музыканты делают все, чтобы вызвать отклик у своих фанатов. Так, в новом клипе группы Соня Таюрская примерила накладные усы, а ради очередного проекта пара сняла все запреты на креатив.Ильич опубликовал новый снимок в своем Инстаграм. На фото музыкант предстал в костюме, состоящем из широких брюк и пиджака в цветочек. Но главной фишкой образа стала его прическа – пышные, завитые кудри. Возлюбленная музыканта выглядела также эффектно. Таюрская надела лиловое, сверкающее платье и сделала высокий начес. "Нет слов", "Прическа идеально подходит Ильичу", "Лучшие", "Стильный пиджак", "Как перестать смеяться с Ильюхи", "Образ – бомба", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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little big, илья прусикин, российский шоу-бизнес