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https://sputnik-georgia.ru/20211028/vot-eto-nomer-ilich-iz-little-big-nadel-pidzhak-v-tsvetochek-i-zavil-volosy--261557497.html
Вот это номер! Ильич из Little Big надел пиджак в цветочек и завил волосы
Вот это номер! Ильич из Little Big надел пиджак в цветочек и завил волосы
Популярный исполнитель решился на очередной эпатажный эксперимент и удивил всех поклонников 28.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-28T11:20+0400
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little big
илья прусикин
российский шоу-бизнес
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин удивил поклонников – музыкант решился на смелый эксперимент с имиджем. Солисты группы Little Big обожают эпатировать публику. Нестандартные наряды, необычные клипы – музыканты делают все, чтобы вызвать отклик у своих фанатов. Так, в новом клипе группы Соня Таюрская примерила накладные усы, а ради очередного проекта пара сняла все запреты на креатив.Ильич опубликовал новый снимок в своем Инстаграм. На фото музыкант предстал в костюме, состоящем из широких брюк и пиджака в цветочек. Но главной фишкой образа стала его прическа – пышные, завитые кудри. Возлюбленная музыканта выглядела также эффектно. Таюрская надела лиловое, сверкающее платье и сделала высокий начес. "Нет слов", "Прическа идеально подходит Ильичу", "Лучшие", "Стильный пиджак", "Как перестать смеяться с Ильюхи", "Образ – бомба", – написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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little big, илья прусикин, российский шоу-бизнес

Вот это номер! Ильич из Little Big надел пиджак в цветочек и завил волосы

11:20 28.10.2021 (обновлено: 11:21 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
/
Перейти в фотобанк
Популярный исполнитель решился на очередной эпатажный эксперимент и удивил всех поклонников
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин удивил поклонников – музыкант решился на смелый эксперимент с имиджем.
Солисты группы Little Big обожают эпатировать публику. Нестандартные наряды, необычные клипы – музыканты делают все, чтобы вызвать отклик у своих фанатов. Так, в новом клипе группы Соня Таюрская примерила накладные усы, а ради очередного проекта пара сняла все запреты на креатив.
Ильич опубликовал новый снимок в своем Инстаграм. На фото музыкант предстал в костюме, состоящем из широких брюк и пиджака в цветочек. Но главной фишкой образа стала его прическа – пышные, завитые кудри.
Возлюбленная музыканта выглядела также эффектно. Таюрская надела лиловое, сверкающее платье и сделала высокий начес.
"Нет слов", "Прическа идеально подходит Ильичу", "Лучшие", "Стильный пиджак", "Как перестать смеяться с Ильюхи", "Образ – бомба", – написали в Сети.
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