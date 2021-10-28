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Вот это номер! Ильич из Little Big надел пиджак в цветочек и завил волосы
11:20 28.10.2021 (обновлено: 11:21 28.10.2021)
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov/
Популярный исполнитель решился на очередной эпатажный эксперимент и удивил всех поклонников
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Солист российской группы Little Big Илья Прусикин удивил поклонников – музыкант решился на смелый эксперимент с имиджем.
Солисты группы Little Big обожают эпатировать публику. Нестандартные наряды, необычные клипы – музыканты делают все, чтобы вызвать отклик у своих фанатов. Так, в новом клипе группы Соня Таюрская примерила накладные усы, а ради очередного проекта пара сняла все запреты на креатив.
Ильич опубликовал новый снимок в своем Инстаграм. На фото музыкант предстал в костюме, состоящем из широких брюк и пиджака в цветочек. Но главной фишкой образа стала его прическа – пышные, завитые кудри.
Возлюбленная музыканта выглядела также эффектно. Таюрская надела лиловое, сверкающее платье и сделала высокий начес.
"Нет слов", "Прическа идеально подходит Ильичу", "Лучшие", "Стильный пиджак", "Как перестать смеяться с Ильюхи", "Образ – бомба", – написали в Сети.
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