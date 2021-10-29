https://sputnik-georgia.ru/20211029/kanal-sts-otlozhil-premeru-shou-russkiy-nindzya-iz-za-skandala-s-morgenshternom-261567137.html

Канал СТС отложил премьеру шоу "Русский ниндзя" из-за скандала с Моргенштерном

Канал СТС отложил премьеру шоу "Русский ниндзя" из-за скандала с Моргенштерном

Новый скандал с Моргенштерном связан с его интервью на YouTube-канале "Осторожно! Собчак", где он высказался о своем отношении ко Дню Победы 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T07:13+0400

2021-10-29T07:13+0400

2021-10-29T07:13+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Телеканал СТС отложил показ шоу "Русский ниндзя", премьера которого должна была состояться 27 октября.О переносе шоу стало известно непосредственно в день премьеры. Вместо "Русского ниндзя" в эфире телеканала вышел фильм "Дэдпул".В 2017-2018 годах два сезона "Русского ниндзя" показал Первый канал. Выход третьего сезона был запланирован на СТС. Его ведущими должны были стать блогер Ида Галич и Моргенштерн.Новый скандал с Моргенштерном начался после его интервью на YouTube-канале "Осторожно! Собчак" Ксении Собчак. Там рэпер Моргенштерн выразил недоумение по поводу празднования Дня Победы.По словам музыканта, в беседе с телеведущей он лишь "честно признался", что не понимает День Победы, и его фразу о празднике "вырвали из контекста", а ее продолжение не опубликовали.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ксения собчак, моргенштерн, российский шоу-бизнес