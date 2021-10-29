Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Канал СТС отложил премьеру шоу "Русский ниндзя" из-за скандала с Моргенштерном
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Новый скандал с Моргенштерном связан с его интервью на YouTube-канале "Осторожно! Собчак", где он высказался о своем отношении ко Дню Победы
ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Телеканал СТС отложил показ шоу "Русский ниндзя", премьера которого должна была состояться 27 октября.
О переносе шоу стало известно непосредственно в день премьеры. Вместо "Русского ниндзя" в эфире телеканала вышел фильм "Дэдпул".
"Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее", — сказало руководство канала, не уточнив, с чем связан перенос шоу.
В 2017-2018 годах два сезона "Русского ниндзя" показал Первый канал. Выход третьего сезона был запланирован на СТС. Его ведущими должны были стать блогер Ида Галич и Моргенштерн.
Новый скандал с Моргенштерном начался после его интервью на YouTube-канале "Осторожно! Собчак" Ксении Собчак. Там рэпер Моргенштерн выразил недоумение по поводу празднования Дня Победы.
"Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, который состоялся уже сколько? 76 лет назад? И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то пытаются… Я не знаю, скрепы, может, это какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем?" — заявил он.
По словам музыканта, в беседе с телеведущей он лишь "честно признался", что не понимает День Победы, и его фразу о празднике "вырвали из контекста", а ее продолжение не опубликовали.
Читайте также:
Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о Дне Победы
Моргенштерн призвал фанатов сыграть в "Игру в кальмара"
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.