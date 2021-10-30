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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
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Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
По предварительной информации, администрация тюрьмы готовится к этапированию политика в тюремную больницу 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T11:49+0400
2021-10-30T11:52+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Автобус с полицейскими и бригада скорой медицинской помощи мобилизованы у здания тюрьмы №12 в Рустави, где находится экс-президент Михаил Саакашвили."Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья&gt;&gt;По предварительной информации, администрация тюрьмы готовится к этапированию политика в тюремную больницу, но официального подтверждения этому нет.Накануне глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости, ведомство использует вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику, но сейчас нужды в госпитализации нет.СГБ Грузии в пятницу заявило о готовящемся заговоре с целью госпереворота, согласно которому отдельные лица собирались помешать транспортировке экс-президента Грузии в тюремную клинику или другую тюрьму и таким образом создать хаос и беспорядки в стране.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?

11:49 30.10.2021 (обновлено: 11:52 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По предварительной информации, администрация тюрьмы готовится к этапированию политика в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Автобус с полицейскими и бригада скорой медицинской помощи мобилизованы у здания тюрьмы №12 в Рустави, где находится экс-президент Михаил Саакашвили.
"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья>>
По предварительной информации, администрация тюрьмы готовится к этапированию политика в тюремную больницу, но официального подтверждения этому нет.
Накануне глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости, ведомство использует вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику, но сейчас нужды в госпитализации нет.
СГБ Грузии в пятницу заявило о готовящемся заговоре с целью госпереворота, согласно которому отдельные лица собирались помешать транспортировке экс-президента Грузии в тюремную клинику или другую тюрьму и таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
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Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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