https://sputnik-georgia.ru/20211030/avtobus-s-politseyskimi-i-skoraya-chto-proiskhodit-u-tyurmy-saakashvili-261623786.html

Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?

Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?

По предварительной информации, администрация тюрьмы готовится к этапированию политика в тюремную больницу 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T11:49+0400

2021-10-30T11:49+0400

2021-10-30T11:52+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Автобус с полицейскими и бригада скорой медицинской помощи мобилизованы у здания тюрьмы №12 в Рустави, где находится экс-президент Михаил Саакашвили."Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья>>По предварительной информации, администрация тюрьмы готовится к этапированию политика в тюремную больницу, но официального подтверждения этому нет.Накануне глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости, ведомство использует вертолет для транспортировки Саакашвили в клинику, но сейчас нужды в госпитализации нет.СГБ Грузии в пятницу заявило о готовящемся заговоре с целью госпереворота, согласно которому отдельные лица собирались помешать транспортировке экс-президента Грузии в тюремную клинику или другую тюрьму и таким образом создать хаос и беспорядки в стране.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/premer-gruzii-obyasnil-svoi-slova-o-saakashvili-i-samoubiystve--261618752.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили