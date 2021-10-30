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Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T19:20+0400
2021-10-30T19:20+0400
2021-10-30T19:35+0400
местные выборы в грузии 2021
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.При этом он призвал не проголосовавших пока избирателей проявить максимальную активность в оставшееся до завершения выборов время. "Нужно довести выборы до конца. Для этого важен каждый голос", - добавил Кобахидзе.Он также отметил важность сохранения спокойствия на избирательных участках. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"По данным на 19:00 от наших активистов, мы выигрываем выборы во всех 20 муниципалитетах", - сказал Кобахидзе на брифинге.
При этом он призвал не проголосовавших пока избирателей проявить максимальную активность в оставшееся до завершения выборов время. "Нужно довести выборы до конца. Для этого важен каждый голос", - добавил Кобахидзе.
Он также отметил важность сохранения спокойствия на избирательных участках.
Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.
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