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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
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Местные выборы в Грузии 2021
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Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель... 30.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-30T19:35+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
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грузинская мечта
ираклий кобахидзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.При этом он призвал не проголосовавших пока избирателей проявить максимальную активность в оставшееся до завершения выборов время. "Нужно довести выборы до конца. Для этого важен каждый голос", - добавил Кобахидзе.Он также отметил важность сохранения спокойствия на избирательных участках. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, местные выборы

Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены

19:20 30.10.2021 (обновлено: 19:35 30.10.2021)
© Facebook / Georgian DreamИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Facebook / Georgian Dream
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.

"По данным на 19:00 от наших активистов, мы выигрываем выборы во всех 20 муниципалитетах", - сказал Кобахидзе на брифинге.

При этом он призвал не проголосовавших пока избирателей проявить максимальную активность в оставшееся до завершения выборов время. "Нужно довести выборы до конца. Для этого важен каждый голос", - добавил Кобахидзе.
Он также отметил важность сохранения спокойствия на избирательных участках.
Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.
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