https://sputnik-georgia.ru/20211030/kobakhidze-zayavil-o-pobede-vsekh-kandidatov-mechty-v-mery-vybory-esche-ne-zaversheny-261640110.html

Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены

Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T19:20+0400

2021-10-30T19:20+0400

2021-10-30T19:35+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров во всех 20 муниципалитетах, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.При этом он призвал не проголосовавших пока избирателей проявить максимальную активность в оставшееся до завершения выборов время. "Нужно довести выборы до конца. Для этого важен каждый голос", - добавил Кобахидзе.Он также отметил важность сохранения спокойствия на избирательных участках. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, местные выборы