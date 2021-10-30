https://sputnik-georgia.ru/20211030/sgb-obyasnila-pochemu-obnarodovala-uliki-po-delu-o-popytke-gosperevorota-v-gruzii-261638382.html

СГБ объяснила, почему обнародовала улики по делу о попытке госпереворота в Грузии

СГБ объяснила, почему обнародовала улики по делу о попытке госпереворота в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Доказательства по делу о попытке госпереворота в Грузии были обнародованы в целях превенции, сказал глава Службы государственной... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T18:39+0400

2021-10-30T18:39+0400

2021-10-30T18:46+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/54/235585465_0:46:1100:665_1920x0_80_0_0_8a9008b374cc5e98ea0a7ff61aee4bb3.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Доказательства по делу о попытке госпереворота в Грузии были обнародованы в целях превенции, сказал глава Службы государственной безопасности страны Григол Лилуашвили журналистам.Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота>>Как утверждает следствие, фигуранты дела намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы. О возбуждении уголовного дела по статье "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии" стало известно накануне, то есть за день до второго тура выборов в местные органы власти.По его словам, обнародованная накануне улика - аудиозапись - была получена законным путем и обнародована на основании постановления судьи. СГБ обнародовала лишь часть двухчасовой аудиозаписи, сделанной в Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси."Само по себе это сыграло превентивную роль. Гражданам, которые могли добровольно или непреднамеренно оказаться вовлечены в это недоразумение, мы предоставили информацию о намерении заблокировать государственные учреждения, помешать транспортировке задержанного и т.д. В том числе, не исключалось кровопролитие. Как бы странно это ни было, фигуранты записи не отрицали ее подлинность", - отметил Лилуашили.На записи, по данным следствия, член основанной экс-президентом партии "Единое национальное движение" Бесо Цередиани и другие лица обсуждают план блокировки дорог при перевозке Саакашвили в тюремную клинику, блокировку госучреждений и штурм, а также то, что для достижения лучших результатов нужно кровопролитие.Все эти люди, по словам главы СГБ, будут опрошены в ближайшее время в присутствии судьи-магистрата.Накануне СГБ обратилась в Специальную пенитенциарную службу с тем, чтобы были приняты особые меры безопасности при возможном этапировании экс-президента.Саакашвили голодает уже 30-й день, со дня ареста. Его адвокаты и лечащий врач ежедневно делают заявления о том, что состояние здоровья экс-президента ухудшается и ему в любой момент может понадобиться лечение в гражданской многопрофильной клинике. Министерство юстиции согласно перевезти его лишь в тюремную больницу, от которой Саакашвили отказывается.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Саакашвили называет себя политзаключенным и голодает с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/saakashvili-etapiruyut-v-bolnitsu-zayavlenie-administratsii-tyurem-----261633760.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, сгб