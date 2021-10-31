https://sputnik-georgia.ru/20211031/drugogo-vybora-net---gruzinskaya-oppozitsiya-gotovitsya-k-novoy-volne-protesta--261664497.html

"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста

"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста

Первую акцию после выборов "Национальное движение" проводит сегодня вечером в центре Тбилиси 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T16:25+0400

2021-10-31T16:25+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" переходит на новый этап борьбы и готовится к акциям протеста, заявил член партии ЕНД Заал Удумашвили журналистам."Национальное движение" называет выборы в органы местного самоуправления тотально сфальсифицированными и готовит акцию в центре Тбилиси вечером в воскресенье, чтобы сообщить сторонникам о своих дальнейших действиях."Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси>>Он подчеркнул, что протест оппозиции будет длиться до тех пор, пока не будет достигнут окончательный результат и народ не вернет свой выбор.В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, за исключением Цаленджиха.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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