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"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста
"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста
Первую акцию после выборов "Национальное движение" проводит сегодня вечером в центре Тбилиси 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T16:25+0400
2021-10-31T16:25+0400
2021-10-31T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" переходит на новый этап борьбы и готовится к акциям протеста, заявил член партии ЕНД Заал Удумашвили журналистам."Национальное движение" называет выборы в органы местного самоуправления тотально сфальсифицированными и готовит акцию в центре Тбилиси вечером в воскресенье, чтобы сообщить сторонникам о своих дальнейших действиях."Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси>>Он подчеркнул, что протест оппозиции будет длиться до тех пор, пока не будет достигнут окончательный результат и народ не вернет свой выбор.В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, за исключением Цаленджиха.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, акция, оппозиция
"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста
16:25 31.10.2021 (обновлено: 16:56 31.10.2021)
Первую акцию после выборов "Национальное движение" проводит сегодня вечером в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" переходит на новый этап борьбы и готовится к акциям протеста, заявил член партии ЕНД Заал Удумашвили журналистам.
"Национальное движение" называет выборы в органы местного самоуправления тотально сфальсифицированными и готовит акцию в центре Тбилиси вечером в воскресенье, чтобы сообщить сторонникам о своих дальнейших действиях.
"Мы переходим на новый этап борьбы, и эта борьба не будет легкой. Победа никогда не дается легко. Мы все – оппозиционные партии, неправительственные организации, общество, должны сделать максимум… Мы не собираемся терпеть несправедливость. Безусловно, будет протест, акции, потому что "Грузинская мечта" не оставляет нам другого выбора", - заявил Удумашвили.
Он подчеркнул, что протест оппозиции будет длиться до тех пор, пока не будет достигнут окончательный результат и народ не вернет свой выбор.
В минувшую субботу граждане избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, за исключением Цаленджиха.
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