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Местные выборы в Грузии 2021
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Единственный оппозиционный мэр Цаленджиха обещает быть мэром всех
Единственный оппозиционный мэр Цаленджиха обещает быть мэром всех
Из 20 округов, где проводился второй тур местных выборов, оппозиции, по предварительным данным ЦИК, удалось выиграть только Цаледжиха 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T12:27+0400
2021-10-31T12:27+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава, который лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха, обещает быть "мэром для всех".На данный момент Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель "Нацдвижения". В остальных 19 городах и муниципалитетах перевес на стороне кандидатов от "Грузинской мечты".ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями&gt;&gt;Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Харчилава набирарает 51,107% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,893%."Обещаю, что буду мэром каждого и решать проблемы всех. Коалиционное правительство здесь уже состоялось, оппозиционные силы получили большинство в сакребуло,. Этим создаются такие механизмы, которые исключают коррупцию, непотизм, тендерные схемы, и с сегодняшнего дня каждый тетри будет направлен на нужны жителей Цаленджиха", - заявил Харчилава журналистам.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек.В Грузии в субботу состоялся второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 городов и муниципалитетов, в том мэры Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, оппозиция

Единственный оппозиционный мэр Цаленджиха обещает быть мэром всех

12:27 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliМестные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Конверты для бюллетеней
Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Конверты для бюллетеней - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Из 20 округов, где проводился второй тур местных выборов, оппозиции, по предварительным данным ЦИК, удалось выиграть только Цаледжиха
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава, который лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха, обещает быть "мэром для всех".
На данный момент Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель "Нацдвижения". В остальных 19 городах и муниципалитетах перевес на стороне кандидатов от "Грузинской мечты".
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями>>
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Харчилава набирарает 51,107% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,893%.
"Обещаю, что буду мэром каждого и решать проблемы всех. Коалиционное правительство здесь уже состоялось, оппозиционные силы получили большинство в сакребуло,. Этим создаются такие механизмы, которые исключают коррупцию, непотизм, тендерные схемы, и с сегодняшнего дня каждый тетри будет направлен на нужны жителей Цаленджиха", - заявил Харчилава журналистам.
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек.
В Грузии в субботу состоялся второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 городов и муниципалитетов, в том мэры Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

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