https://sputnik-georgia.ru/20211031/edinstvennyy-oppozitsionnyy-mer-tsalendzhikha-obeschaet-byt-merom-vsekh-261658736.html
Единственный оппозиционный мэр Цаленджиха обещает быть мэром всех
Единственный оппозиционный мэр Цаленджиха обещает быть мэром всех
Из 20 округов, где проводился второй тур местных выборов, оппозиции, по предварительным данным ЦИК, удалось выиграть только Цаледжиха 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T12:27+0400
2021-10-31T12:27+0400
2021-10-31T12:27+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261614571_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e149d034070883bc65505cb5be59191d.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава, который лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха, обещает быть "мэром для всех".На данный момент Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель "Нацдвижения". В остальных 19 городах и муниципалитетах перевес на стороне кандидатов от "Грузинской мечты".ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями>>Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Харчилава набирарает 51,107% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,893%."Обещаю, что буду мэром каждого и решать проблемы всех. Коалиционное правительство здесь уже состоялось, оппозиционные силы получили большинство в сакребуло,. Этим создаются такие механизмы, которые исключают коррупцию, непотизм, тендерные схемы, и с сегодняшнего дня каждый тетри будет направлен на нужны жителей Цаленджиха", - заявил Харчилава журналистам.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек.В Грузии в субботу состоялся второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 городов и муниципалитетов, в том мэры Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261614571_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_77e010f76661b39c9dc2389678e2cf4c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, местные выборы, оппозиция
Единственный оппозиционный мэр Цаленджиха обещает быть мэром всех
Из 20 округов, где проводился второй тур местных выборов, оппозиции, по предварительным данным ЦИК, удалось выиграть только Цаледжиха
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава, который лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха, обещает быть "мэром для всех".
На данный момент Цаленджиха единственный район в Грузии, где лидирует представитель "Нацдвижения". В остальных 19 городах и муниципалитетах перевес на стороне кандидатов от "Грузинской мечты".
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Харчилава набирарает 51,107% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,893%.
"Обещаю, что буду мэром каждого и решать проблемы всех. Коалиционное правительство здесь уже состоялось, оппозиционные силы получили большинство в сакребуло,. Этим создаются такие механизмы, которые исключают коррупцию, непотизм, тендерные схемы, и с сегодняшнего дня каждый тетри будет направлен на нужны жителей Цаленджиха", - заявил Харчилава журналистам.
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек.
В Грузии в субботу состоялся второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 городов и муниципалитетов, в том мэры Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
Читайте также:
Итоги выборов мэров
в Грузии – сравнение первого и второго туров
Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги
в 15 муниципалитетах
"Единое Нацдвижение" озвучит "план
бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии
Бывший защитник "Милана" станет мэром
Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.